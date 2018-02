Descarta Dip. Cuauhtémoc Salgado conflicto entre Astudillo y Leyva

Chilpancingo, Gro., Febrero 1.- Aunque la fracción del PRI no observa un “conflicto” entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, se mantendrá al margen del caso.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del PRI, aseguró que no hay ningún conflicto entre Astudillo Flores y Leyva Mena, y quienes lo están interpretando de esa manera “están en un error”.

Sin embargo, invitó al alcalde con licencia a que pase de lo “mediático” a lo “legal”, tras declarar al noticiero “En Punto”, de Televisa, que su familia sería secuestrada, derivado de un presunto acuerdo entre un grupo delictivo y el subsecretario de Seguridad Pública Municipal, Edmundo Salinas Meneses.

“Se tiene que actuar lo más pronto posible porque es un tema delicado, no podemos estar en manos de delincuentes. No puede estar la capital en manos de delincuentes o vivir con el enemigo, no podemos permitir eso”, dijo.

Salgado agregó que el caso debe ser investigado formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y no ventilarlo a través de los medios de comunicación, los cuales son importantes para difundir información, pero no para efectos legales y sobre todo en ese tema “tan delicado”.

“Marco está en su derecho y lo debe hacer. Que presente una denuncia ante la Fiscalía porque con lo que dijo (a Televisa) está obligado a presentar una denuncia en contra de los mismos funcionarios o quien resulte responsable”, afirmó el diputado.

El también ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI rechazó la versión de Leyva Mena, en el sentido de que pidió licencia al Congreso para separase del cargo de presidente municipal por presiones del gobernador Astudillo.

Agregó que el alcalde optó por pedir licencia en estricto apego a cuestiones de “instituciones y de resultados”, tras los fuertes señalamientos de organizaciones y ciudadanos inconformes con su desempeño.

“El movimiento de la basura que afectó mucho el gobierno municipal (una de las causas), y el alcalde optó por pedir licencia. A veces la pasión nos gana y fue lo que le pasó en último momento a Marco con su intento de regresar a la alcaldía”, opinó.

-¿Hay distanciada de la fracción del PRI con Marco Leyva?- se le preguntó.

-“No hay ningún distanciamiento, sencillamente la fracción del partido ha visto algunas situaciones y ha sido respetuosa; que se encarguen las instancias que correspondan”, comentó.

También rechazó que las opiniones de Leyva Mena afecten a su partido en este proceso electoral, porque “los ciudadanos están conscientes que gobernar es muy difícil”.

Y dijo que debe separarse “el tema político” con el actuar de las autoridades”, porque “es más responsabilidad de los que gobiernan Chilpancingo, porque si uno quiere participar en política es porque va a tratar de entregar los mejores resultados. Gobernar es muy difícil para cualquier partido político”, insistió.