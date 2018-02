No puede la 61 Legislatura concluir periodo sin regular las autodefensas

Chilpancingo, Gro., Febrero 1.- La 61 Legislatura local no puede concluir su periodo sin haber aprobado la regulación de los grupos de civiles armados denominados de “autodefensa”, señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local.

“Lo que no aguanta más es el tema de las policías comunitarias”, sostuvo el diputado este miércoles en entrevista. Agregó que “sería grave que esta Legislatura heredara este tema”.

Señaló que aunque varios diputados que recientemente solicitaron licencia para separarse del cargo ya no regresarán a sus funciones, “se puede constituir la mayoría para sacar adelante este frente”.

Recientemente miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se enfrentaron con presuntos hombres armados y en el punto conocido como Rincón de la Vía encontraron una camioneta y cuatro miembros de esa organización calcinados.

Sobre el posible relanzamiento del proyecto hidroeléctrico de La Parota, Mejía Berdeja sostuvo que todo lo que abone al progreso debe revisarse, pero planteó que debe trabajarse coordinadamente con los comuneros.

“Se tiene que buscar la opinión de los comuneros, porque la vez pasada se inició mal; se generó una polarización por el tema del precio, todo un movimiento de resistencia”, comentó el legislador.

Agregó: “Debe reiniciarse bien y ver la manera de atenuar y en todo caso compensar el deterioro medio ambiental que esto puede propiciar. Se debe conciliar, dialogar y (buscar) un amplio consenso sobre los beneficios que esto puede traer”.