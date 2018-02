Reyes Spíndola decide tomar un descanso artístico

Con más de 42 años de carrera, Patricia Reyes Spíndola hace un recorrido por sus pasos en los escenarios y recuerda que tenía mucho tiempo sin lograr permanecer en el éxito por tanto tiempo como lo hace ahora con la obra Hijas de su madre.

“Imagínate qué bien nos va que yo en un año he tomado 209 vuelos para cumplir con cada función, ya no sé si soy actriz o azafata”, comentó en tono de broma.

Relajada en su trabajo, Spíndola asegura que el reto de este 2018 para ella es no volver a dirigir nada, “fue una experiencia maravillosa, pero ya no quiero hacerlo más, me gustó mucho, pero ahora solo espero mantenerme frente a las cámaras y los reflectores”.

Patricia Verónica Núñez Reyes Spíndola, su nombre real, se considera una mujer sencilla, ama de casa como cualquier otra y disfruta mucho de su hogar que tiene en San Miguel de Allende.

“Soy muy normal, me gusta cuidar a mis animales, cocinar, disfrutar a mi pareja y pasar una buena tarde leyendo un libro, aunque he de confesar que desde hace varios meses me la he pasado viendo las series de televisión, me gustan las novelas y las de acción, así que no he leído mucho, además de que aún me quedan por grabar unas cosillas que estoy haciendo para Netflix”, comentó.

Este año, además de celebrar el éxito en teatro también festejará sus 65 años de vida y con ello, ya no toma todo lo que le llega a las manos, “se hace uno un poco más selectivo, lo pienso bien antes de decirle que sí a un proyecto, ya hice cine y fue como a mí me gusta, trabajé con Arturo Ripstein y otros grandes, hice telenovelas y teatro, así que me considero una mujer afortunada”, señaló.

Ganadora de dos premios Ariel, uno por su actuación en la cinta Los motivos de Luz en 1985 y otro más con La reina de la noche en 1994, Spíndola asegura que ahora busca más el calor de su hogar y cuando está en ella disfruta cada rincón para cargarse de energía positiva.

“Ya quiero ponerle más calma a mi vida, me encanta mi trabajo, lo adoro y disfruto, pero también quiero hacerlo con mi propia vida, por ahora con esta obra de teatro tengo, pues siempre estamos de gira”, señaló.