Ya estamos en febrero, en este mes se definen todas las candidaturas, hay desgrane en los gobiernos federal y en el Congreso de la Unión y locales. Veremos cuantos logran ser candidatos y ganen y quienes tendrán que regresar a sus puestos. Pendientes las candidaturas independientes.

Los partidos en sus temas, quizás alejados de la gente y los problemas del país. Palabras huecas que pueden ser usadas en cualquier otro año o día.

Espero que lo electoral sea una fiesta cívica que no gane el odio y la revancha; no a la guerra sucia. No será fácil, el país no está en paz, hay zonas donde el Estado está ausente.

Pero me surgió un tema importante. Hace unos días en un debate entre penalistas salió el asunto de la MORFINA, extraída de un tipo de amapola, la adormidera. Se habló de las miles de hectáreas sembradas de esa hermosa flor, que en algún momento adornaron el Paseo de la Reforma, cuando gobernaba el DF el regente de hierro Ernesto Uruchurto Peralta, aunque se ponía la P antes. 14 años, del 1 de diciembre del 52 al 14 de septiembre de 1966. También quiso ser presidente hasta que Gustavo Díaz Ordaz lo ceso.

La morfina es un medicamento para el control del dolor severo, desde luego controlada por un médico. México la trae del exterior para aplicarla en los hospitales, cuando aquí podría producirse y mandarla AL MUNDO ENTERO.

Juan Ramon de la Fuente escribió en El Universal el 30 de mayo de 2016, “Los familiares de los enfermos que la requieren batallan para obtenerla, aun con la receta correspondiente expedida por la Secretaria de Salud. La gente muere de dolor y se muere con dolor…” Nada fácil atender a los “cerca de veinte millones de personas con dolor y los 4 millones de pacientes que en nuestro país se someten a cirugía cada año”.

“El Estado puede intentar, desde una perspectiva que lo fortalezca, tomar el control de la producción en ciertos territorios y que al menos ahí haya una manejo legal, transparente y estricto, con fines exclusivamente medicinales y de investigación , para atender las necesidades locales”.

Dice De la Fuente que los principales productores legales son “España, Australia y Francia. Que no haya morfina en los hospitales ni en la farmacias autorizadas en México es lamentable”.

Este si es un tema importante y de seguro ningún partido o candidato lo asumirá, le tienen miedo, ¿legalizar la producción de Morfina?.

Es un gran debate, pero todos los que hemos tenido familiares en accidentes y en operaciones sufrimos que no haya en su momento morfina para aliviar su dolor. ¿legalizar la amapola?. ¿La mariguana? El dolor humano vale la pena.