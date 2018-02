Presencias y Evocaciones

A Ramón Vázquez Aguirre, in memoriam.

Uno de sus grandes amigos fue el profesor jalisciense Basilio Vadillo, de gran prestigio, quien lo invitó a formar parte del equipo fundador del periódico “El Nacional”, que hasta los noventas del siglo pasado fue la voz oficial del régimen. Representaba al periódico en la SEP y recababa todo lo relativo al aspecto educativo y tenía a su cargo una sección llamada Cultura Popular, en donde explicaba temas científicos. Compartió créditos con los políticos y escritores Raúl Noriega, Héctor Pérez Martínez, Gustavo Ortiz, Octavio Madero, Salvador Pruneda y Raúl Ortiz. El maestro Vadillo era el director. Por entonces los altos jefes en la SEP eran Moisés Sáenz, Alfredo E. Uruchurtu, Manuel Barranco y Lauro Aguirre. Éste, era considerado “el poder tras el trono, la eminencia gris”.

Por una época en la normal trabajó al lado de don Antonio Caso, Isaac Ochoterena, Joaquín Gallo y Federico Gamboa. Fue muy respetado y admirado por todos. El maestro Alfonso Sierra Partida, narraba que en cierta ocasión “discutían acaloradamente, alrededor de un problema de tipo matemático, los ameritados maestros Mastache y Gallardo Zamora. El primero, le espetó a su interlocutor: -eres un ignorante, mira este libro, es lo último que se ha escrito en Alemania sobre tales problemas…-pues no lo has leído viejito, fíjate bien quien es el traductor. Intrigado el profesor Mastache, abrió el libro. Y más aún los ojos al leer el nombre del traductor, profesor Manuel Gallardo Zamora.

Uno de sus mejores amigos fue el poeta y escritor Celedonio Serrano Martínez, paisano nuestro, éste narra: MGZ regresaba a su casa en tranvía, preguntaba a su esposa por el automóvil y hasta entonces recordaba que lo había dejado estacionado “cerca” de la SEP, pero no exactamente donde. Un día guiaba el vehículo acompañado por el maestro Raúl Cordero Amador. Enfiló a toda prisa por una calle. Vio un tren a lo lejos y preguntó –¿qué opina maestro, lo alcanzo o no lo alcanzo? Y Cordero Amador respondió con presteza –Nos alcanza Manuelito, vas en sentido contrario…

En La Tribuna de México, Asociación de Discusiones Libres, MGZ, habló sobre “La ilusión de la inmortalidad” y atacó duramente a los espiritistas, calificándolos de charlatanes y embaucadores. El escritor Rodolfo Benavides, autor de varios libros interesantísimos sobre las inquietudes que popularizarán Allan Kardec y Conan Doyle, le hizo notar al maestro: “—desconoce en absoluto, pues con referencia al espiritismo sólo ha citado autores y libros correspondientes al siglo pasado e ignora todos los experimentos actuales…” y Gallardo respondió: “—lo odioso de tal afirmación es, desgraciadamente cierta. Pero me ha sido suficiente conocer tan sólo a los autores del siglo pasado sobre tal supuesta ciencia, para unirme a los grandes enemigos del espiritismo que son dos: los prestidigitadores y la luz…”

Ahí mismo el joven ingeniero Ramiro Gutiérrez, con sectario criterio pretendió regañarlo, atacando a su libérrimo pensamiento: “Es imposible, aún cuando Gallardo sea muy culto, que no admita como yo, la existencia del paraíso y trate de negar la mansión celestial, a la que no llegará, pero cuya existencia prueba la inmortalidad del alma…” y Gallardo contestó: jovencito, si usted me dice que le duele una muela, estoy obligado a creérselo y sería tonto que lo dudara, pero más tonto es pretender que porque a usted le duele una muela, tenga que dolerme a mí también.

Dedicó los últimos años de su vida al estudio de las religiones y la lectura de obras literarias. Comentaba que mientras fue maestro por cerca de cincuenta años y tuvo que trabajar, contó con la forma de ganarse la vida en lo que le agradaba, al grado que en su tiempo presente no tenía dinero. Afirmaba que si hubiera sido millonario, pagaría por dar clases. A sus alumnos les decía que para todo había estudiado, menos para ser maestro, precisamente porque estudió. Que antes le sobraba tiempo para leer y que en esos años sin hacer cosa alguna no le alcanzaba para nada y concluía: soy apasionado de la literatura y de las obras científicas en particular, pero lo que no tolero es la mezcla de ciencia ficción.

Fue don Manuel Gallardo Zamora, una gran personalidad.