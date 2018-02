Crónicas del sur

Aunque parece ser que en Armando Ríos Piter se cumple la sentencia de que Nadie es profeta en su tierra, puede dar la sorpresa en este próximo proceso electoral 2018. La política es así de sobre saltos, sobre todo en estos tiempos difíciles para México en donde el pueblo ya no cree en los partidos políticos y sus candidatos “quejan que les han fallado”. De aquí se desprende el cometario en cuanto una posible liga entre los precandidatos independientes resultaría preocupante para otras tres que van punteando la contienda.

Y dijo la sentencia “bíblica” es que nadie es profeta en su tierra, pues aquí se hace realidad. En Guerrero escucho y leo muy poca información en los medios masivos de comunicación que hablan de la aspiración del guerrerense, sin embargo, en los medios masivos nacionales acapara toda la atención, sobre todo en televisión radio y redes sociales.

Por supuesto que de manera personal le veo un atractivo futuro político a Armando Ríos Piter en alcanzar su objetivo; es muy posiblemente que no lo logre porque va ser muy difícil en este momento de la historia, pero no imposible. De ganar la Presidente de la Republica, así como David le gano al gigante Goliat, sería de mucho beneficio para Guerrero tener nuevamente un Presidente mexicano oriundo.

También de no llegar a la meta el jaguar, por supuesto que con el solo hecho de meterse a la boleta electoral, de aquí en adelante ya tiene asegurado un brillante futuro, principalmente en la política; bien podría ser llamado a integrarse al equipo del que salga ganador. O esperar el 2021 ser gobernador “ya sabe usted de dónde”. No hay que perderlo de vista porque de no lograrse la alianza entre independientes, cualquiera de los tres contendientes se podría sumar al proyecto del PAN, PRI o MORENA. Curiosamente leí que nuestro paisano recientemente convocó a sus más cercanos competidores de aventura a sumarse; la ex panista Margarita Zavala de Calderón y al mentado Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, gobernador con licencia de Nuevo León Le contestaron y aceptaron sentarse a platicar cuando ya tengan los pelos de la burra en la mano. Los invitó a adherirse en unacandidatura única e independiente para unir fuerzas y concretar una sola aspiración rumbo a los comicios del próximo primero de julio.

Esta sesuda idea del hijo predilecto de Tecpan de Galeana, por supuesto que tiene mucho de valor por ser los únicos tres precandidatos que están logrando reunir suficientes votos para figurar en la anhelada boleta electoral. Unirse en coalición de independientes, solo así se tendría amplia posibilidad de que uno de los tres, sea electo por lo mexicanos indecisos con presidente de México. De hacerse realidad, el que quede como candidato único de los independientes, tendrá las mismas posibilidades de ganar como Richard, Pepe y Manolo.

Ya no serían tres coaliciones, sino cuatro y el voto se fragmentaria aún más de lo que ya está, sin embargo, el que sea ganador, sería por una mínima diferencia de votos, menos del 35 por ciento del total del padrón electoral nacional. Otra buena propuesta sería que entre los dos restantes, quedará los dos principales cargos del gobierno de la Republica, algo así como gobernación y finanzas.

En este sueño del senador con licencia, les dijo a sus rivales políticos través de un tuitazo sobre las posibilidades de alcanzar el registro, además de que se deben unir para “ hacer competitiva y real la posibilidad de sacar a los partidos políticos del poder”.Detalló el guerrerense la fuerza que los candidatos independientes han logrado “es inédita para la democracia mexicana”. El jaguar, atreves de un tríptico en twitter el día de hoy, hizo un comparativo de las encuestas que muestran una fuerza electoral del 5 por ciento para cada uno de los aspirantes independientes, mientras que si optan por apoyar una sola candidatura, la suma alcanzaría el 15 por ciento, votos suficientes para meterse de lleno a la contienda y con muchas posibilidades de ganar la presidencia de la República.

Armando Ríos Piter presentó ente el Instituto Nacional Electoral un millón 251 mil 336 apoyos registrados y sólo le falta cumplir con un estado para alcanzar la meta marcada por la ley…gentedetaxco@hotmail.com