Frank en su tinta

ASUNCIÓN Martínez Ortiz todavía era (el martes) presidente del PRD en Chilpancingo y se estaba registrando como precandidato de Morena a diputado local por el Distrito 02 con cabecera en la capital del estado. Y como Asunción, en Guerrero muchos perredistas, aunque no se registren como precandidatos, van a votar por Andrés Manuel López Obrador para Presidente de México. Leyó bien, por Andrés Manuel y tal vez por los candidatos al Senado, pero por los demás cargos los votos de esos perredistas obradoristas serán por los abanderados del PRD, sobre todo para diputados locales y presidentes municipales. El famoso voto cruzado. Y es que bases perredistas de Guerrero, los amarillos de abajo (y también algunos mandos medios y dirigentes), no acaben de digerir que el panista Ricardo Anaya sea su candidato presidencial por acuerdos cupulares cien por ciento. Como “Chon” el de Chilpancingo, cientos de “chones” en Guerrero van con AMLO, aunque no sean candidatos……. POR CIERTO, Asunción Martínez afirma que miembros del comité estatal del PRD lo presionaron para que saliera. Era obvio, ya que desde hace unos meses, siendo dirigente del PRD en la capital del estado, andaba con su pito y su tambor diciendo que desconocía a Ricardo Anaya y que su apoyo era para López Obrador. ¿Qué quería? En tanto, este miércoles el comité estatal perredista presentó a Emilio Chavarría Díaz como nuevo dirigente del partido del Sol Azteca en Chilpancingo…… LA COMISIÓN Permanente del Congreso Local aprobó este miércoles en sesión la solicitud de licencia que presentaron cuatro diputados del PRI que buscarán nuevos cargos de elección popular. Se trata de Flor Añorve Ocampo (quien será candidata a la presidencia municipal de Taxco), Ignacio Basilio García, David Gama Pérez (quien será candidato a la alcaldía de Iguala) y Luis Justo Bautista. Hasta el momento ya son 17 diputados locales que han solicitado licencia temporal: 10 del PRI, 6 del PRD y uno del Partido del Trabajo. Los diputados con licencia que sean postulados a otros cargos en la elección del 1 de julio próximo, notificarán su separación definitiva del cargo a finales de febrero. Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Cueva Ruiz, afirmó que la separación temporal de los 17 diputados no paraliza ni frena el trabajo legislativo……. LO QUE HIZO Miguel Barbosa en Puebla (acarrear gente para un acto de López Obrador) lo hacen todos los partidos políticos en México, de lo contrario, sus evento serían sin gente. A los simpatizantes (y en muchas ocasiones no simpatizantes) hay que llevarlos a los actos (acarrearlos, se dice coloquialmente; movilizarlos, dicen ahora los políticos) y apoyarlos “para el pasaje y la torta”. Todos lo hacen en etapa de campaña (y de precampañas ahora). Por eso suenan ridículos los presidentes del PRI, PAN y PRD, quienes rechazaron este tipo de prácticas y anunciaron que analizarán si pueden presentar una queja ante el INE. El partido que esté libre de acarreo que arroje la primera piedra. El acarreo en los actos político-electorales en México es como la tortura en los casos policiacos. Ambas prácticas se niegan oficialmente, pero se recurre a ellas de forma constante…….. SIMPLE llamado (del abogado Juan Rodolfo Martínez Rivera al Congreso del Estado): “De manera respetuosa, con fundamento en el Artículo 8º de la Constitución de la Republica, les solicito reduzcan de manera justa el elevado costo del impuesto por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, respecto de documentos sobre inmuebles y/o compraventas ya que durante el año 2017 un impuesto base que antes costaba a los contribuyentes 234 pesos fue elevado a 3 mil 200 pesos, teniendo un incremento del 1367.5 por ciento”……. PUNTO.