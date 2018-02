A tiro de semifinal

HI5 hizo derrota en dos sets a Construcciones y Complementos de Iguala

Iguala, Gro., Febrero 1.- Con una sonrisa de oreja a oreja fue como terminó el conjunto de HI5 su duelo de liguilla de Segunda “A” Femenil dentro del Grupo Pares, ya que en esta ocasión se tuvo que entregar con todo para derrotar a Construcciones y Complementos de Iguala con parciales de 25-19 y 25-14; tras esta victoria mañana viernes se juegan su clasificación a semifinales cuando se enfrente a Pemex Galaxy, equipo que también llega con una oportunidad de seguir caminando a la siguiente fase.

Para el arranque de la contienda la escuadra de HI5 impuso condiciones sobre su rival, una serie de remates contundentes fueron factor para que lograran su propósito al sacar una ventaja de 6 tantos que ya no perderían; Construcciones y Complementos de Iguala pese a hacer esfuerzo no logró detener a su rival en su camino a este triunfo parcial, el cual se escribió con números de 25-19, lo que las obligaba a dar el extra si querían seguir caminando en la contienda.

En el segundo momento de este encuentro HI5 no se anduvo con contemplaciones y se fue al frente tras imponer condiciones en la red, mientras que lo que llegaba a su área lo contestaba bien y poco a poco fue gestando su triunfo, el cual finalmente finiquitaron con números de 25-14, lo que deja en claro quién impuso condiciones en esta batalla que las deja más cerca de jugar semifinales el próximo sábado.

La liguilla de Segunda “A” Femenil continuará mañana viernes en el Cemec Voli Iguala con 3 encuentros que definirán quién va a semifinales el próximo sábado; a las 17:00 horas Materiales Acapulco medirá fuerzas con Supertenis que se juega la temporada; a las 18:00 horas, HI5 va con todo ante Pemex Galaxy; las acciones de esta fiesta se cierran a las 19:00 horas con el partido que jugarán Construcciones y Complementos de Iguala ante Muñes.