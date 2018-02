Mantiene PRD negociaciones entre las corrientes para definir candidatos

Chilpancingo, Gro., Enero 31.- El PRD convocará a sesionar a su Comité Estatal el sábado y se espera que aprueben la lista de candidatos a diputados locales, alcaldes y aspirantes plurinominales, por ello desde este martes mantienen intensas negociaciones entre las corrientes para llegar a acuerdos “consensuados” en las próximas horas.

Se confirmó, además, que está por definirse la empresa encuestadora para la medición de los siete aspirantes del PRD a la candidatura a alcalde de Acapulco.

Así lo dieron a conocer este lunes fuentes del PRD. Dijeron que se instaló la mesa de negociación para procesar las solicitudes de registro de quienes aspiran ser candidatos en 18 distritos electorales locales y a las presidencias municipales.

También, que en esta negociación se encuentra el listado de diputados plurinominales que habrán de registrar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Las negociaciones en el PRD las encabezan los dirigentes de las corrientes políticas, quienes han puesto como plazo el viernes para tener un acuerdo pactado y presentarlo a la sesión del Consejo Estatal que se convocará para el próximo sábado.

Se prevé que el estira y afloja de las negociaciones vayan en torno a las prioridades de las corrientes en los distritos y municipios donde tengan presencia para encabezar candidaturas.

De los municipios se decidirá y aprobará en este Consejo las candidaturas donde se reservaron para los perredistas en la coalición con el Movimiento Ciudadano y el PAN, a excepción de Acapulco, que tendrá un trato diferente ante las propuestas de los otros dos partidos coaligados.

Para ese proceso perredista, se inscribieron el diputado federal plurinominal por Michoacán, David Jiménez Rumbo, de la corriente Grupo Guerrero; el ex secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide; el síndico con licencia de Acapulco, Ilich Lozano Herrera, de Movimiento Alternativo Social; el ex priista Francisco Torres Miranda y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, como militantes del PRD.

Como externos se inscribieron Marco Antonio Terán Porcayo, ex candidato del PRI a alcalde en la elección del 2015, y el empresario Joaquín Badillo Morales.

Indicaron que en el caso de Acapulco, está por definirse la empresa que realizará la medición de los siete aspirantes, pero que están de acuerdo en que la empresa sea de la Ciudad de México.

Agregaron que una vez realizada la encuesta se tomará una decisión para que entre a estas negociaciones la dirigencia nacional en la definición del candidato de la coalición.

El MC que tiene como precandidato al diputado local, Ricardo Mejía Berdeja y el PAN no se ha informado oficialmente de algún militante que aspire a competir.