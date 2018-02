Contexto Político

Al no buscar la reelección como alcalde del municipio de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre metió en un dilema al Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que ninguno de los aspirantes a sucederlo en el cargo tiene el suficiente arraigo para ganar la elección del próximo 1 de julio.

Lo peor de todo es el registro de dos externos como precandidatos. Me refiero al oncólogo Marco Antonio Terán Porcayo, ex candidato del PRI en 2015 y cercano al ex gobernador René Juárez Cisneros; y Joaquín “Jacko” Vadillo Escamilla, empresario de seguridad privada y ex candidato del Partido Verde Ecologista de México en la elección pasada.

Los que sí militan en el PRD son: David Jiménez Rumbo, diputado federal plurinominal por Michoacán, ex senador de la República y líder de Grupo Guerrero; Víctor Aguirre Alcaide, dirigente de la corriente Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), ex aspirante a la Alcaldía de Tlapa y ex funcionario en el fallido gobierno de Ángel Aguirre Rivero; Ilich Augusto Lozano Herrera, síndico procurador con licencia y miembro de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC); Ramón Almonte Borja, ex secretario de Seguridad Pública estatal, y Francisco Torres Miranda, ex diputado local e integrante de Movimiento Alternativa Social (MAS).

El problema del PRD no es tener caballada flaca, sino tener 7 aspirantes incapaces de llegar a un acuerdo para ir en unidad en la elección.

A los externos los ven con gran desconfianza. Y no es para menos, son personajes sin identidad ideológica y partidista.

El pasado 23 de enero, Evodio Velázquez fue claro al anunciar que “no apoyará” a un externo.

“La candidatura del Frente la debe encabezar un perredista, no dejo de decirlo, porque el PRD ganó esa presidencia (en 2015)”, dijo.

Es obvio que su corriente Nueva Mayoría apoyará a uno de los 5 perredistas que buscan la candidatura y vetará a Terán Porcayo y a Jacko Vadillo.

Por parte de Movimiento Ciudadano –partido que forma parte de la coalición “Por México al Frente” junto con el PRD y el PAN, tiene como su propuesta para la Alcaldía al diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien se ha caracterizado en cuestionar desde la tribuna del Congreso local a la administración de Evodio Velázquez.

Luego entonces, son 8 aspirantes del Frente quienes buscan suceder a Evodio Velázquez en la Alcaldía porteña. Veremos quién de ellos logra la candidatura.

Y en el PRI queda claro que el candidato será el diputado federal Ricardo Taja Ramírez, quien le favoreció que Manuel Añorve Baños fuera ungido como precandidato al Senado, ya que la diputada Julieta Fernández Márquez –esposa de Añorve– era su principal competidora al interior del tricolor.

Por Morena va la magistrada con licencia y ex militante del PRD, Adela Román Ocampo, quien anhela desde hace una década gobernar a los acapulqueños.

Desde luego que los partidos locales de reciente creación postularán candidatos a la Alcaldía y que días antes de la jornada electoral declinarán por uno de los candidatos que vaya adelante en las encuestas.

El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no participará en esta ocasión como candidato a la Alcaldía, pero ya manifestó que apoyará la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, no así a los demás candidatos de Morena. ¡Zas!

EXHORTO DEL CONGRESO LOCAL

Ante el incremento de asesinatos de mujeres y niñas en algunos municipios, el Congreso local exhortó a la Secretaría de Gobernación para que amplíe la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado.

Los integrantes de la LXI Legislatura lamentaron que las agresiones contra las mujeres no han cesado, y lo atribuyen al desinterés que han mostrado los ayuntamientos para implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia para abatir la violencia feminicida.

Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort son los municipios en los que se ha emitido la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Ojalá la Secretaría de Gobernación y los Ayuntamientos tomen en serio el asunto e implementen políticas públicas para enfrentar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Los últimos hechos ocurridos en Taxco de Alarcón y Chilapa de Álvarez obligan a enfrentar el problema. Qué bueno que el Congreso local haya hecho un exhorto al gobierno federal.

Falta ver si la dependencia encabezada por Alfonso Navarrete Prida se sensibilice con el estado de Guerrero.

