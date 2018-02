Frank en su tinta

SOLAMENTE media hora duró la sesión pública y solemne del Congreso Local en Iguala. Más tardaron los trabajadores del Congreso en armar el escenario que lo que duró la sesión para conmemorar el 168 aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Solamente vinieron 26 de los 46 diputados locales (bueno, 45, porque el priista calentano, Saúl Beltrán Orozco ya no regresó), (bueno, menos porque otros pidieron licencia para ser candidatos a otros cargos de elección popular, o bien reelegirse). Lo destacado: Las bellas edecanes y la “pestaña” que se echó en plena sesión el diputado del Partido Verde, Mauricio Legarreta, hermano de la famosa conductora de televisión, Andrea Legarreta. Ni siquiera el discurso alusivo del diputado Eduardo Cueva Ruiz (también del Partido Verde) “prendió” a los asistentes. Sólo destacó que en Guerrero hay gobierno con Héctor Astudillo Flores. Bueno, ni siquiera hubo protestas, ni gritos ni sombrerazos, como en anteriores ocasiones. ¿Será porque en este año no vino el gobernador en turno? (lo representó su jefe de oficina, Alejandro Bravo Abarca). Solamente llegó desde muy temprano la joven Soledad Hernández Mena, hija del extinto Arturo Hernández Cardona, con una serie de peticiones, las que finalmente fueron atendidas lejos de donde se desarrollaba la sesión legislativa……. POR CIERTO, los diputados desayunaron en el jardín Las Tres Virginias, a invitación de la igualteca Silvia Romero Suárez (precandidata suplente del PRD al Senado de la República) y algunos legisladores (porque muchos se fueron a Acapulco al acto del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Héctor Astudillo Flores) se quedaron a comer los famosos pichones de El Machi, a invitación del también igualteco David Gama Pérez (quien el sábado se registrará como precandidato único del PRI a la presidencia municipal)……… TAMBIÉN el Delegado del Partido Encuentro Social en Guerrero, Ariel Rodríguez Díaz, se molesta con preguntas incómodas en conferencias de prensa. En Chilpancingo, al delegado político PES se le preguntó sobre el desempeño de Osvaldo Chavarría Obeso (presentado como precandidato a diputado federal por el distrito 07) como regidor de la capital en la administración 2008-2012, quien se mostró alejado de la población. Además de que se le recordó que en el 2015, Osvaldo Chavarría, como coordinador de del Programa Escuelas de Tiempo Completo de la Secretaría de Educación de Guerrero, fue denunciado en medios de comunicación de cometer actos corrupción y asignar de manera directa y sin licitación un contrato de 40 millones de pesos al empresario Rubén Hernández Fuentes y, a cambio, de haber recibido dos camionetas nuevas de lujo y 10 millones de pesos por concepto del 25 por ciento del total del contrato. El dirigente del PES respondió: “No estamos buscando pureza o santidad, estamos buscando compromiso, liderazgo, sobre todo vocación de servicio. Que la gente que llegue a servir, no a servirse. Estamos buscando el camino de la virtud, entre lo que necesitamos, que son los mejores perfiles y desde luego una rentabilidad electoral, pero no estamos simplemente cayendo en esa trampa, somos responsables y somos generosos, pero también firmes (sic)”…….. SIMPLE dato: La contienda por la presidencia municipal de Cocula será entre el perredista Eric Ulises Ramírez Crespo, la priista Teresa de Jesús Manjarrez y el Carlos Alberto Duarte (de Nueva Alianza)……. PUNTO.