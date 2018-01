Lucero toma distancia del "feminismo" de Jenni Rivera

Lucero está grabando la segunda parte de su disco “Enamorada con Banda” en donde seguirá con su estilo romántico y que está alejado a lo que Jenni Rivera hizo, “algo tan feminisita”, dice la cantante.

Según la intérprete, ella es más dulce y no canta cosas en contra de ellos, así que cuando se le pregunta si es feminista, explica cómo ve ella las cosas.

“Yo defiendo mucho los roles, tanto femenino como masculino, pienso que habría mil cosas que una mujer no podría hacer si no existieran los hombres ni viceversa y así como los hombres no pueden tener bebés, tampoco pueden hacer cientos de actividades que la mujer sí, las mujeres no podemos hacer cientos de cosas que los hombres sí pueden hacer y yo creo que esta lucha que a veces se da entre hombres y mujeres a veces las mujeres queremos hacer muchas cosas de hombres”.

“Y no es que yo diga que no se puede, porque claro que se puede trabajar y ocupar puestos en diferentes cosas, pero hay cosas que no. Hay cosas que físicamente no se pueden. No sólo en mentalidades. Me gusta mucho defender ambas partes, porque yo creo que ambas partes tienen un valor súper importante y yo soy de la opinión de que las mujeres tienen que crecer y subir y de pertenecer a lo más.

Para mi las mujeres son reinas, pero también los hombres son unos reyes y trato defender a ambas partes.