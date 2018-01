Mark Ruffalo, encabeza acto contra Estado de la Unión de Trump

Mark Ruffalo, Michael Moore y un puñado de estrellas de Hollywood boicotearon ayer el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de EU, Donald Trump, con un evento alternativo en el que se criticó su “agenda supremacista blanca”.

El actor y director de cine Mark Ruffalo presentó el evento en Nueva York, bautizado como “El discurso popular del Estado de la Unión”, y definió a la resistencia, el nombre con el que se conoce a los activistas anti-Trump, como un “movimiento de decencia”.

Nuestros ojos están bien abiertos, estamos bien despiertos y vamos a fiscalizarnos los unos a los otros, probablemente por primera vez en décadas”, exclamó Ruffalo, que pidió “proteger los derechos de todos los estadounidenses, incluidos los ‘soñadores’”, como son conocidos los jóvenes indocumentados llegados al país en la infancia.

La cofundadora de United We Dream, Cristina Jiménez, elevó el tono al acusar a Trump de estar utilizando la crisis de los soñadores “para impulsar una propuesta supremacista blanca que perseguiría a nuestros padres, a los inmigrantes afroamericanos y a la idea de que las familias deben estar juntas”.

Las asociaciones We Stand United, Move On y Stand Up America organizaron el acto, para el que se vendieron entradas por 47 dólares, y que surgió como respuesta al discurso que Trump ofrecerá este martes en Washington.

La principal meta del autodenominado discurso “populista” es trasladar el movimiento anti-Trump de las calles a las urnas, y conseguir más victorias como la de Alabama, donde el demócrata Doug Jounes venció al ultraconservador Roy Moore tras más de dos décadas de dominio republicano.

Una de las organizadoras de la Marcha de Mujeres, la colombiana Paola Mendoza, informó que iniciarán una gira por 10 ciudades de estados en disputa para conseguir registrar un millón de nuevos votantes.