Incorpora SEG al FONE a casi 2 mil trabajadores de la educación

Chilpancingo, Gro., Enero 30.- La Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) incorporó al Fondo para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE), a alrededor de 2 mil trabajadores durante el 2017 y el próximo cuatrimestre otros más serán integrados, declaró el secretario de Educación en la entidad, José Luis González de la Vega Otero, al encabezar un evento en la sede de la Sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Al presidir la “Firma del acta constitutiva y convocatoria de la décima etapa de Carrera Administrativa”, precisó que en Guerrero más de 7 mil 700 trabajadores se encontraban sin reconocimiento de la nómina federal.

Informó que en un primer paso, durante el pasado 2017, mil 200 trabajadores se incorporaron al FONE y posteriormente, a finales del año se agregaron otros 700 trabajadores.

Adelantó que en breve serán incorporados otro tanto a esa nómina federal y resaltó que “no hay tema, por complejo que sea, en el que no podamos sentarnos (a dialogar) e ir avanzado por el bien de la mejora educativa”.

Añadió que la firma del convenio para la ejecución del programa Carrera Administrativa, es un acto de justicia para los trabajadores. “Es algo que había quedado dormido entre la burocracia, en una serie de trámites que no se había atendido; tenemos el sector más grande del estado y el más grande del país”.

Enfatizó que en Guerrero se está avanzando y están un paso adelante de otros estados que no cuentan con este programa, en concreto Oaxaca, Chiapas y Michoacán, así como Aguascalientes.

“Demostrando esa visión de futuro; hoy es un día de mayor satisfacción para nosotros, y ese trabajo en conjunto lo hemos venido realizando a petición de la sección 14 del SNTE”, refirió.

Por su parte, el dirigente de la sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, festejó que se retomara el programa de Carrera Administrativa, el que calificó como un logro que nunca se debió haberse suspendido.

Agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores que se vuelva abrir, porque desde el 2013 no operaba, e indicó que en el estado son 11 mil 500 trabajadores de apoyo y asistencia de Educación Básica.

Agradeció la incorporación de los trabajadores al FONE así como el ingreso al programa de Carrera Administrativa que, entre otros beneficios, tendrá el pago de tesis y aparatos ortopédicos.