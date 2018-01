Investigan ejecución de dos falsos policías municipales

Chilpancingo, Gro., Enero 30.- Las dos personas privadas de la vida con uniformes apócrifos a bordo de un vehículo clonado no eran miembros de ninguna corporación policial, informó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.

Álvarez Heredia indicó que minutos después de las 11 de la noche del domingo, se recibió el reporte de que a la altura del Fraccionamiento Las Joyas, en la carretera que conduce a Chichihualco, había sido atacada una patrulla de la policía municipal de Chilpancingo y que en su interior había dos personas sin vida.

Elementos de la Policía del Estado y del Ejército Mexicano llegaron al sitio reportado y se percataron que se trataba de un vehículo clonado. Se corroboró, además, con el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Paulino Gómez, de que no eran elementos de la corporación.

Momentos más tarde llegó personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes e integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quienes resulten responsables.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento cadavérico y se realiza la necropsia que permita la plena identificación de los occisos.

Álvarez Heredia informó que los dos occisos viajaban en una camioneta Pick Up número R-0157, con placas de circulación ZO3AGC de la CDMX con reporte de robo.

Los cuerpos de los supuestos policías no portaban armas y en el interior de la camioneta había 4 cartulinas con mensajes atribuidos a un grupo delictivo que opera en la sierra del estado.