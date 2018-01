Tom Hanks caracterizará al conductor Fred Rogers

El actor Tom Hanks protagonizará una película centrada en Fred Rogers, el famoso presentador estadunidense de televisión del espacio infantil Mister Rogers’ Neighborhood, informó el medio especializado Variety.

Bajo el título You Are My Friend, esta película contará con la dirección de Marielle Heller, la realizadora de The Diary of a Teenage Girl (2015).

Durante más de treinta años, Fred Rogers (1928-2003) condujo el célebre programa para niños Mister Rogers’ Neighborhood, un espacio educativo infantil en el que el presentador también cantaba.

Cada episodio de Mister Rogers’ Neighborhood empezaba con una escena en la que Rogers llegaba a casa, se cambiaba de ropa y entonaba una canción que comenzaba con la frase: “Es un día hermoso en este barrio”.

Hanks, que fue uno de los protagonistas de la reciente película de Steven Spielberg, The Post, ganó dos Oscar al Mejor Actor por los filmes Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994).

