Frank en su tinta

RÍSPIDO encuentro de Beatriz Mojica Morga con la prensa de Iguala. Para empezar, la precandidata a senadora de la alianza Por México al Frente llegó con casi una hora de retraso a la conferencia de prensa citada para las 12 horas de este lunes en un café con nombre italiano del centro de la ciudad. El argumento fue una reunión que sostenía con integrantes del comité municipal del PRD y con precandidatos, aunque no estuvieron (en esa reunión) todos los miembros del comité perredista, ni todos los precandidatos. Los periodistas amenazaban con retirarse ante la falta de respeto de la precandidata, pero en ese momento llegó una mujer de su equipo para “disparar” aguas y tomarse fotos con algunos reporteros (con abrazo y beso incluidos), a fin de que esperaran a Betty Mojica. Finalmente llegó y dio a conocer sus principales propuestas en caso de que gane la elección del 1 de julio y arribe al Senado. Las principales: Trabajar por las mujeres y que no haya violencia en Guerrero. Sin embargo, algunas preguntas incomodaron a la precandidata, sobre todo las relacionadas con resultados en anteriores cargos que ha ocupado. Y el colofón fue cuando al final de la conferencia un miembro de su equipo de prensa estuvo a punto de liarse a golpes con un reportero. Lo rato del caso es que Beatriz Mojica tiene experiencia en el trato con periodistas, incluso hasta los defendió con propuestas desde la Cámara (federal) de Diputados y los ayudó como presidenta del Fondo de Apoyo a Periodistas, cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. ¿Entonces?........ EL DIRIGENTE estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, hace cuentas alegres y afirma que la fórmula de su partido (Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz) ganará la elección del Senado de la República y que PRD y Morena se van a disputar el segundo lugar. Como se dice coloquialmente, “pueque sí, pueque no”. La verdad es que la elección federal en Guerrero (para presidente de la República, senadores y diputados federales) será de tres: PRI, PRD y Morena, cada uno con sus aliados. Es cierto que el PRI puede llevarse el primer lugar, pero también puede caer al tercero (y quedarse sin senadores). Y es que por el PRD y la coalición Por México al Frente la fórmula es Beatriz Mojica Morga y Luis Walton Aburto (o quien éste ordene), y en Morena la fórmula será encabezada por Félix Salgado Macedonio. Hagan sus apuestas…….. HÉCTOR Velino Rodríguez Leyva se convertirá fácilmente en candidato independiente (el único) a la presidencia municipal de Iguala. Tiene un importante avance en la recopilación de firmas ciudadanas. Lleva ya 2 mil 504 firmas, de las 3 mil 214 solicitadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo cual representa el 76.15 por ciento de avance. Héctor Velino tiene hasta el 11 de febrero para recabar las 710 firmas que le faltan, lo cual seguramente logrará en estos días con la mano en la cintura…….. LLEGÓ por Inbox: “Buenas tardes mi estado amigo Frank. Es simple inquietud personal, todo esto en base a lo que vivieron nuestros compatriotas Julión Álvarez, y Rafael Márquez. En estos tiempos electorales que se avecinan se deberían auditar o sondear, los dineros que manejan los diferentes sindicatos y asociaciones civiles, ya que los únicos beneficiados son sus líderes, por compromisos o acuerdos políticos. Esto lo digo porque dan línea por quien votar y es fácil coaccionar el voto. Es mi más humilde punto de vista. Virgilio Álvarez”……. OTRO mensaje por Inbox: “Hola, tu servidor es el secretario de la Asociación Nocturna y es una Asociación legalmente constituida en cuestiones de seguridad, somos los mentados serenos, portamos nuestro uniforme del siguiente color: gorra y playera color azul marino, pantalón comandó y botas tipo militar y no hay nadie más qué tenga permiso del gobierno federal para hacer nuestras funciones. Espero y nos puedas apoyar a destacar. Este mi número de celular 7331215311 y estamos a tus órdenes”…….. SIMPLE definición de ALERTA DE GÉNERO: Medida de emergencia que sólo funciona si, además de alertar, alguien hace algo por proteger a las mujeres…….. PUNTO.