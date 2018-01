Averígüelo Vargas

Los problemas de violencia e inseguridad en Guerrero no cesan y ahora hasta un visitante extranjero, de nacionalidad chilena resultó muerto por un pleito que se produjo en un bar de la Costera, sin que tuviera relación con el problema, pero una de las balas lo alcanzó y le quitó la vida, además de haber herido a otras 3 personas, entre ellas una jovencita menor de edad, que ahora está muy grave.

También se supo de dos falsos policías municipales que quedaron muertos a bordo de una patrulla clonada, pero sin que ese hecho tuviera relación con los uniformados oficiales, pero que muestra las acciones de la delincuencia para meterse en las comunidades, para sorprender a la gente y a sus niveles integrantes de otros grupos, aunque en este caso les ganaron la sorpresa y los mataron.

Al gobernador Héctor Astudillo le plantearon esos hechos, que consideró realmente lamentable en el primer caso, de un turista muerto en un pleito ajeno, por lo que pidió no hacer mucho ruido con esos casos, ya que pueden actuar negativamente sobre la promoción que se hace para reposicionar a Acapulco y otros destinos turísticos, que hasta ahora ha tenido muy buenos resultados.

“demos ayudar para que el pesimismo no nos embargue”, planteó Astudillo, porque eso tendría muy malas repercusiones en la llegada de los visitantes, ahora que Acapulco tiene una amplia aceptación entre los más de 20 millones de habitantes del Valle de México, donde se han conurbado la Ciudad de México y buena parte del Estado de México.

Alivia un poco esa mala impresión, la llegada del crucero 16 de la temporada actual, que llegó al puerto, con 3 mil 326 personas, entre 2 mil 310 pasajeros y un mil 16 tripulantes, quienes al bajar en la zona del muelle turístico tienen oportunidad de visitar el Fuerte de San Diego, los mercados de artesanías que están muy cerca y ahora también pueden acudir a los nuevos museos, abiertos apenas la semana pasada, como el de las Máscaras, el Museo Naval y el de las Siete Regiones, que muestra lo más característico de todo el estado de Guerrero.

Tiene razón el mandatario, que no debe dársele demasiado espacio ni atención a los hechos de violencia, porque al hacerlo se causa daño a la actividad más importante del estado, el turismo, que se trata de mejorar y que en buena medida se ha logrado.

SE REÚNE MEADE CON ESTRUCTURAS PRIISTAS DE ACAPULCO Y CHILPANCINGO. —El precandidato priista a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo este lunes sendas reuniones con la estructura priista en Acapulco y Chilpancingo, para afinar estrategias y plantear la colaboración de las campañas, entre la suya y las de quienes van por las senadurías, diputaciones federales y estatales y los municipios del estado.

Poco después del mediodía se celebró el evento en Acapulco y para las 5 de la tarde en Chilpancingo, aunque no se trataba, en ninguno de los dos casos de concentraciones con la base priista, sino con los cuadros directivos y los candidatos y aspirantes a las postulaciones en todo el estado.

El gobernador Héctor Astudillo no estará en esas reuniones, pero avisó que invitaría a comer a su casa al precandidato, en un horario y lugar, su casa particular, que no dé lugar a señalamientos o malas interpretaciones de quienes tratarían de aprovechar un evento particular, para difundir informaciones distorsionadas.

Se esperaba que luego de la reunión en la capital del estado, el PRI daría a conocer alguna información sobre los acuerdos que se hayan logrado, en especial, sobre la forma de darles mayor impulso a las precampañas, para llegar bien preparados y seguros a la etapa de la campaña electoral.

En el puerto, Meade participó en el foro organizado por la Fundación Colosio, denominado “Puntos de Encuentro”, donde expuso su plataforma política, no sólo con el PRI, sino don el Verde y Nueva Alianza.

En Chilpancingo se desarrolló el encuentro con los delegados del estado a la Convención Nacional, donde se oficializará su candidatura como abanderado del partido tricolor.

ARZOBISPO CONTRA LEGALIZAR MARIHUANA, PORQUE DICE QUE AUMENTARÍA SU CONSUMO. El secretario de Turismo del gobierno federal,, planteó en días pasados que debería aprobarse el uso libre de la marihuana en sitios turísticos, como Acapulco y otros lugares, propuesta que fue rechazada por el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, porque señaló que una acción de esa naturaleza provocaría un aumento importante del consumo actual.

Lo que realmente debe considerarse no es yanto el consumo, que efectivamente podría incrementarse, como se incrementa el consumo del alcohol y del tabaco, porque en este caso lo que se trata de combatir es la violencia y la delincuencia que genera la competencia por la venta de esa y otras drogas, que es lo más importante en el caso de Guerrero, cuya vida diaria se ve afectada por la violencia delincuencial.

Esa propuesta de la marihuana está orientada en el mismo sentido que la hecha por el gobernador Héctor Astudillo de permitir el cultivo de la amapola para producir fármacos derivados de esa planta, para consumo médico, lo que tiene una amplia demanda legal en todo el mundo.

Habría que hacer una valoración en el caso de esos estupefacientes, sobre qué es más peligroso, permitir el uso lúdico de la marihuana o dejar que la competencia entre las bandas que tratan de controlar ese estupefaciente y otros más o aceptar el riesgo de que su consumo se incremente entre la población.

En el caso de la goma de opio, resultado del cultivo de la amapola, nos e ha propuesto permitir el consumo directo de la gente, sino que se aprovecharía la amplia producción que hay en el estado, para canalizarla a los laboratorios oficiales que la procesarían y se encargaría, bajo supervisión oficial, de su venta y distribución, con fines medicinales.

Señaló que toda propuesta debe guiarse por las exigencias éticas y el bien común, debe ser el punto de referencia de toda acción política, pues ante los problemas que no se pueden solucionar, que tomen el camino de legalizarlos, condenado con ello a las próximas generaciones “a lo que sus padres y abuelos no pudieron remediar”.

“Veo muy engañosa la expectativa de que legalizando la mariguana disminuye la cantidad de asesinatos y ejecuciones. El consumo de la mariguana, que como droga es una más de las sustancias enervantes, está causando una grave problemática social en México y en el mundo, debido no sólo por la adicción que produce, sino a los estragos de salud personal y desorden social que provoca”, indicó.

Advirtió que quienes trafican con drogas seguirán arriesgando su vida en otras actividades igualmente ilícitas, y buscando dinero no con el esfuerzo del trabajo.