Psicópatas, autores de los asesinatos crueles: Fiscal

Xavier Oléa, titular de la Fiscalía General del Estado, aseguró que gente enferma o intoxicada por alguna sustancia, es la responsable de los crímenes atroces que se registran en la entidad

Chilpancingo, Gro., Enero 29.- Tras asegurar que la mayoría de ejecuciones en el estado provienen de la delincuencia organizada, el Fiscal General del Estado, Xavier Oléa Peláez dijo que las personas que cometen esos crímenes son unos verdaderos psicópatas que matan a sus víctimas de una manera muy sádica y cruel.

En entrevista exclusiva con Diario 21, el Fiscal indicó que a él le queda claro que quienes cometen este tipo de atrocidades son gente que está intoxicada con cualquier sustancia, “porque alguien en sus cinco sentidos no realizaría tan aberrantes hechos que tanto lastiman a los guerrerenses”.

“Es dantesco lo que hoy hacen los criminales, que destazan personas, las decapitan, son actos muy crueles, yo no creo que gente que no esté intoxicada pueda hacer estas cosas de psicópatas, son personas mentalmente enfermas y estamos llenos de este tipo de gente que matan cruelmente”, subrayó.

Dijo que las ejecuciones de personas que se presentan en el estado de Guerrero, en su mayoría provienen de la delincuencia organizada, donde de cada 5 homicidios dolosos, al menos 3 tienen las características del crimen organizado y “si le vamos sumando, pues son muchos”.

GUERRERO, DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE AMAPOLA EN EL MUNDO

Enfatizó que en el estado hay gobierno y gobernabilidad, aunque es muy cierto que el problema de la violencia es complicado, pero la ciudadanía tiene que entender que muchas zonas del estado son productoras de amapola, “Guerrero es uno de los primeros productores de amapola en el mundo” y como consecuencia de eso y de la producción de marihuana, hay mucho trasiego de droga en la entidad y muchas personas están participando en esta actividad, principalmente en la región de la Montaña y la Sierra.

“Sabemos que en Guerrero hay alrededor de 10 bandas delictivas que se disputan el territorio, no es un sólo cártel, además de todas las bandas y grupos que existen en Acapulco, todo ello implica una descomposición porque muchas personas lamentablemente se dedican al tráfico de drogas porque el dinero es más fácil obtenerlo con el narcotráfico y con la delincuencia organizada”.

El fiscal señaló que todo esto hace que premanezcan en alerta todo el tiempo, todos los días, las 24 horas el aparato gubernamental trabaja para que esta violencia termine, “no sé cómo hay gente que se atreve a decir que el gobierno no hace nada, está malinformada, por citar un ejemplo, los policías ministeriales que tenemos en todas las regiones trabajan muy duro a pesar del poco recurso que tenemos y hemos tenido resultados positivos”.

Dio a conocer que tan sólo en el año 2017 se perpetraron 2 mil 273 homicidios dolosos y de estos se abrieron todas las carpetas de investigación, de las cuales, se resolvieron con detenidos un 55 por ciento, lo que ha provocado que las cárceles en Guerrero estén llenas.

También se cumplimentaron 780 órdenes de aprehensión de enero a diciembre de 2017, se capturó a 69 personas por secuestro liberando a 50 personas y se desarticularon 14 bandas delictivas, además se recuperaron mil 342 vehículos y se localizaron 99 menores de edad que tenían Alerta Amber.

Sin embargo, el fiscal lamentó la falta de personal en esta dependencia, así como la falta de equipo y acciones de Inteligencia que los limita demasiado para poder actuar más rápido en cada investigación como estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales Científicas y no de la forma “artesanal” como se hacen actualmente.

Explicó que hoy en día la confesión de un delincuente no es una prueba plena, lo que quiere decir que se tiene que agregar a esa confesión una serie de datos para que los jueces puedan vincular a proceso a los delincuentes.

FALTA DE DENUNCIA,

UN PROBLEMA

Por otro lado, Xavier Oléa subrayó que la falta de cooperación de los testigos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio es otra limitante, “ya que la gnte tiene miedo”.

“El ciudadano hoy en día no está acostumbrado con el nuevo Sistema de Justicia Penal, por eso no avanzamos en el tema de Procuración de Justicia, tú puedes venir a declarar y dar ciertos datos en la Fiscalía, pero mañana en el juicio oral vas a ser citado y qué pasa?, las personas ya no acuden y el juez echa abajo el caso, tenemos que ser muy pulcros, pero la gente desafortunadamente no lo entiende, ellos quisieran que detuviéramos a todo mundo rápidamente, pero eso no es posible, por las nuevas disposiciones legales que hay, tenemos que cumplir con todos los mandatos constitucionales sobre todo con las garantías individuales de cada persona porque un acusado es presunto inocente hasta que se le demuestre lo contrario”, indico.

Por ello señalo que es necesario que exista cooperación de la población para que las instancias correspondientes puedan actuar más rápidamente y así poco a poco, esta inseguridad pueda ir a la baja, “porque si no, es más difícil para nosotros actuar en consecuencia de los delitos y por ello la percepción de la población es que el gobierno no hace nada y la violencia continúa en el estado”.

Esta situación es muy difícil, lo entiendo, entiendo el temor de las personas, sin embargo, subrayó que la Policía Ministerial está trabajando “localiza testigos que dan testimonios pero ya no ratifican por miedo y lo que se tenía pues sencillamente desaparece y es volver a empezar por eso no se resuelven los casos rápidamente”.

Xavier Oléa Peláez lanzó el llamado a los guerrerenses, “yo les suplico a mis paisanos guerrerenses que cooperen con las autoridades, ahora ya no existe la figura de testigos protegidos y las investigaciones ahora tienen que ser más científicas”.

Por otra parte, el Fiscal General del Estado, informó que de 200 policías ministeriales en activo en el estado, el 80 por ciento ha aprobado sus exámenes de control y confianza, pero desafortunadamente los que no han pasado, contando tanto a ministeriales, ministerios públicos y peritos, no se les ha podido dar de baja ante la falta de recurso económico para su liquidación y a muchos de estos elementos “los tengo que utilizar para realizar las detenciones que se hacen”.

Indicó después de todo lo detallado, que “estoy tratando de hacer el mayor de mis esfuerzos, son días muy largos en la Fiscalía y fuera de ella, yo soy un fiscal que acude a muchos de los lugares donde se presentan los problemas, acudo a los lugares de los hechos, a los procedimientos porque la ciudadanía tiene que ver que el fiscal participa en estos trabajos tenemos que enfrentar estas circunstancias”.

Agregó que actualmente se está trabajndo muy duro en la capacitación de su personal (ministerios públicos, policías ministeriales, peritos, etc.), “antes de que yo llegara a la Fiscalía el personal no estaba capacitado para enfrentar este nuevo Sistema de Justicia Penal, entonces los tuvimos que capacitar muy rápido, pero ahora tengo muy buenos ministerios públicos y mi intención es que las carpetas de investigación vayan bien fundamentadas para que no se nos vengan abajo los casos y así poder poco a poco, ir dando mejores resultados como la población demanda”.

PRINCIPAL PROBLEMA DE LA FISCALÍA, ES LA FALTA DE PRESUPUESTO

En la Fiscalía se está avanzando bastante pero hay problemas en todas las ramas de presupuesto, “tenemos que recordar que Guerrero es un estado pobre y el presupuesto no es tan alto y para el tema de seguridad no tenemos el presupuesto idóneo y mucho menos para las investigaciones sobre todo con el nuevo sistema”.

NO RENUNCIARÉ A LA FISCALÍA: OLÉA

Se le preguntó si habrá Fiscal para rato, ante la serie de señalamientos y cuestionamientos que hay sobre el desempeño de su trabajo donde muchas personas han pedido su salida de esta dependencia a lo que respondió que “yo no me retiraré de mi cargo aunque hay gente que le interesaría que yo me fuera” y sin mencionar nombres dijo que hay varios actores políticos, tanto internos como externos, "que quieren mi salida porque hemos dañado fibras durante este periodo que llevo al frente de la Fiscalía pero yo me iré cuando tenga que irme no cuando ellos digan”, subrayó.

El fiscal general indicó que “yo sé perfectamente que la Fiscalía o cualquier Procuraduría de los estados, ‘es la casa del jabonero’, lo entiendo perfectamente y con ese pensamiento llegué, pero yo me iré cuando tenga que irme, hoy se rumora mucho mi salida pero es falso”.

Al preguntarle si son cuestiones políticas por la que distintos actores piden su salida respondió que “yo no me atrevería a decir que son cuestiones políticas, sino simple y sencillamente se han dañado fibras”.

Reconoció no estar satisfecho del trabajo que ha realizado en estos más de 2 años al frente de la Fiscalía, porque dijo “no he logrado lo que yo me planteé y esto ha sido a consecuencia de la falta de recursos y de personal, pero sí hemos tenido avances importantes en el tema de procuración de justicia”.

¿Qué le diría el fiscal a toda esa gente que ha criticado el trabajo que ha realizado y pide su salida?

- Yo no podría calificar mi desempeño, si bien es cierto como lo dije antes, no me siento del todo satisfecho, pero también es cierto que no pretendo hacer caso a las críticas banales, yo se perfectamente bien lo que estoy haciendo, yo vine a servir a mi estado y nada más, es decir, todo lo que digan se me resbala”, concluyó.