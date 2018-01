Amenazan con estallar huelga en la UAGro para el miércoles

Chilpancingo, Gro., Enero 29.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores Académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Lláñes, advirtió que estallará la huelga el 31 de este mes en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), si en la Rectoría no atienden y resuelven oportunamente sus demandas.

Dijo que de estallar la huelga resultarían afectados por tiempo indefinido unos 80 mil estudiantes del nivel medio superior y superior de la máxima casa de estudios en las diferentes regiones de la entidad.

Recordó que demandan aumento salarial, pago de adeudos rezagados, recategorizaciones, basificaciones y cambios de adscripción de los docentes de ese organismo sindical.

El dirigente sindical señaló que recientemente se reanudaron las pláticas con la Comisión Negociadora de Rectoría, pero advirtió que si no resuelven las demandas antes del 31 de este mes, estallará la huelga en esa fecha.

Sostuvo que del resultado de las negociaciones que se den entre el 29 y 30 de este, dependerá si estalla o no la huelga y añadió que para tres mil los trabajadores académicos están listo para suspender labores.