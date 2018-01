Contexto Político

Mientras las coaliciones “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) y “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) siguen haciéndose bolas para definir a sus candidatos para contender por el Senado de la República, el priismo guerrerense lo hizo sin tanto problema.

Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz se registraron el pasado sábado en el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI y ante miles de simpatizantes, quienes vitoreaban a sus precandidatos de unidad.

Llamó la atención la ausencia de tres importantes personajes: los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, así como el ex alcalde de Chilpancingo y uno de los que aspiraban al Senado, Mario Moreno Arcos.

El que sí estuvo fue el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón, quien en entrevista señaló que su presencia en el registro de los precandidatos al Senado era para dejar constancia que es “un hombre congruente, hombre vertical”.

Apreza Patrón forma parte del grupo político del ex gobernador René Juárez. No fue palomeado para ser candidato del PRI al Senado, pero es probable que encabece la lista de diputados plurinominales y sea el coordinador de la fracción parlamentaria de su partido en la LXII Legislatura local.

Tampoco hizo acto de presencia el diputado local y ex dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, quien también era mencionado como aspirante al Senado por el grupo figueroísta.

Para algunos priistas presentes en el evento, las ausencias de Mario Moreno y Cuauhtémoc Salgado “eran de esperarse” al ser desplazados por Manuel Añorve, a quien minimizaron luego de que a Manlio Fabio Beltrones lo bajaran de la sucesión presidencial.

“Al doctor Añorve lo podrán cuestionar de lo que sea, pero es un político hábil que sabe moverse en cualquier escenario, tanto en el infierno como en la gloria”, señaló una persona consultada y que ha sido un fiel soldado de su partido.

En efecto, el ex alcalde de Acapulco dio una muestra más de que sabe moverse para lograr una candidatura. Y puede darles una sorpresa al PRD y a Morena.

De Gabriela Bernal, es necesario señalar que su candidatura es producto de la inclusión que su partido hace para las mujeres y jóvenes. Además, es una mujer que ha trabajado con las bases de su partido y ha desempeñado importantes cargos partidistas y en el sector público.

Su participación en el proceso electoral es importante y si hace una buena campaña podrá llegar a la Cámara Alta. Veamos por qué.

1.- Las coaliciones “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) y “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) no registran a los que contenderán por la segunda fórmula al Senado. Recordemos que a MC le corresponde designar a un gallo, pero todo indica que no tienen a quién poner. Y el PT y el PES no definen ni en un volado o tómbola a qué desconocido mandan a la contienda.

2.- Mientras el PRD esté distraído en que el partido del Mesías (Andrés Manuel López Obrador) no les siga “robando” militantes, el tricolor hará campaña con su voto duro y se enfocará en convencer a los ciudadanos sin partido.

3.- El discurso de odio que caracteriza a la perredista Beatriz Mojica Morga le restará puntos en esta contienda, sobre todo, tendrá en contra a los marginados con su candidatura al Senado. Y son varios líderes del PRD que no le darán su apoyo.

Lo cierto es que “el chaparrito cabrón” (Manuel Añorve) y el “Toro sin tuercas” (Félix Salgado) darán mucho de qué hablar en este proceso electoral. Ambos son ex alcaldes de Acapulco y ex diputados federales. Tienen callo, pues. Ya saben cómo moverse en el pantano político.

Por cierto, ¿qué le dará el PRI a Mario Moreno para que no se vaya o le juegue otra vez la contra a Añorve como en la elección de 2011?

ENTRE OTRAS COSAS… En entrevista exclusiva para el semanario Proceso, el ex candidato presidencial del PAN y ex senador de la República, Diego Fernández de Cevallos, despotricó contra Andrés Manuel López Obrador.

“Es un enfermo mental, un corrupto y un bribón de tiempo completo. Jamás voy a aceptarlo como el presidente que merece México”, dijo.

También habla del presidente Vicente Fox Quesada. “Es un hombre que está mal de la cabeza”. ¡Zas!

Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias