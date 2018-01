Crónicas del sur

Luego de doblegar el alma de tristeza la semana anterior aquí en Taxco con la perdida física de dos grandes personas; la muerte de un amigo y de Magdalena. Uno el papá del joven Samuel, buen amigo que lo conocí cuando aún era niño dentro del Movimiento de Pandillas de la Amistad, hace más de 10 años cuando mi esposa y mis hijos coordinábamos el movimiento en Taxco, Iguala, Chilpancingo, Acapulco y en el estado de Morelos con niños y jóvenes soñadores anhelantes de formar un mundo mejor. Ambas noticias impactaron; fuertes y tristes, principalmente la de la joven mamá.

Ahí en el movimiento también conocí a Magda. Tendría ella unos 15 años cuando por primera vez acudió a un llamado de un encuentro espiritual en Casa Betania en la comunidad de San Juan. Vi una niña muy alegre, amistosa y amigable con todos los demás niñas y niños del grupo, siempre le gustó participar de los trabajos evangélicos y juegos, jamás hubiéremos imaginado este terrible desenlace de su vida. Sin embargo, creo firmemente que hoy su alma está en las manos del Señor y sus hijos serán bien bendecidos y amparados por Dios hasta el día que nuevamente se encuentren con su mamá.

El transcurso de los días de la semana, después del lunes anterior, fue difícil de asimilar los hechos que cimbraron al mundo. Luego entonces, acudí a la web para buscar algo cordial y más entendible sobre el pequeño o largo camino y misión por esta vida terrena.

Encontré dos casos de dos personas ricas y famosas muy conocidas por los mexicanos, que antes de partir dejaron sus últimas palabras de que fue sus vidas como un legado o suplica a todos al final de la vida. El cantante y compositor de México, Juan Gabriel y el multimillonario estadounidense de las computadoras, Steve Jobs, ambas útiles reflexiones en estos tiempos aciagos; se las comparto.

JUAN GABRIEL

No vivas por vivir, porque es muy triste, eso no es realmente vivir. Quién nada sabe es nada y solo existe. Lo que vale existe.

Tú pídele a Dios que te ilumine, a ese Dios que siempre está contigo; no creas en ese dios que inventara el hombre, para tener al hombre a su dominio.

Hay hombres que le hacen daño al mundo pero no viven tranquilos ni serenos, se escudan en un dios del cual presumen poniéndolo en su moneda “en dios confiamos”.

Pero todo debe seguir adelante, por que nacimos en el más bello país del mundo. Diariamente debes superarte para que tengas un buen porvenir.

No creas que la vida es muy corta, lo que es muy corta es la juventud, y si tu no la aprovechas estudiando y superándote, entonces la vejez será tu cruz “sabiendo la vejez no es tan dolorosa”, lo que es doloroso es no llegar”.

Hay muertos que viven todavía y hay vivos a la vez muertos están. Demuéstrales a tus padres el orgullo de haber nacido de ellos por amor para que vivan felices y orgullosos de haber traído al mundo un triunfador.

Cuando eras tú un espermatozoide, llegar a la matriz tu meta fue y que tan grande no serías que lo lograste, lo cual quiere decir que eres un Rey. Que seas feliz donde quiera que estés. Juan Gabriel

STEVE JOBS, CREADOR DE APPLE

Las últimas palabras de Steve Jobs, creador de APPLE, dijo: “He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito.

Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en una cama del hospital y recordando toda mi vida. Me doy cuenta que todos los elogios y riquezas de las que yo estaba orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente.

En la obscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se avecina.

Sólo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante: Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia…

No dejar de perseguir la riqueza, sólo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros, no ilusiones construidas por la fama del dinero que gané en mi vida y que no puedo llevarlos conmigo.

Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá; te acompañará, te dará la fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete adonde quieras ir. Esfuérzate para llegar hasta las metas que desea alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos.

¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama del hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad, debe cargarla usted mismo.

Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar. Pero hay una cosa que nunca se puede encontrar: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá.

Haga tesoro en el amor para la familia, en el amor por su cónyuge, en el amor por sus amigo…Trátese bien y ocúpese del prójimo. Steve Jobs

