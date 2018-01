Frank en su tinta

LA DECISIÓN se tomó de último minuto. Todavía la noche del viernes y la madrugada del sábado los equipos y “padrinos” de Manuel Añorve Baños, Héctor Apreza Patrón y Mario Moreno Arcos estaban en plena negociación. A uno de ellos ya lo esperaba la joven acapulqueña, Gabriela Bernal Reséndiz, apoyada por la secretaria general del PRI nacional, Claudia Ruiz-Massieu Salinas (hija del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari). Gaby ha tenido una meteórica carrera política y en servicio público en los últimos tres años. De las filas juveniles del puerto salió para ser la secretaria de la Mujer en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, luego brincó a la secretaría general del PRI estatal y ahora es precandidata (y será candidata) del PRI al Senado de la República. Finalmente, en los primeros minutos del sábado Manuel Añorve se impuso a Héctor Apreza y a Mario Moreno. Por la mañana de ese mismo día se registró junto con Gaby Bernal como la fórmula del PRI-PVEM de Guerrero al Senado. Cuota de Manlio Fabio Beltrones, afirman los expertos. Apreza será candidato a diputado local plurinominal (encabezando la lista) y, el 13 de septiembre próximo, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local (y presidente de la Junta de Coordinación Política, si el tricolor logra la mayoría en la elección del 1 de julio). A Mario Moreno lo ubican como candidato del PVEM a la diputación federal por el Distrito 07 de Chilpancingo (el que tiene en este momento la poderosa dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatriz Vélez Núñez). La disciplina priista se impuso una vez más……… POR CIERTO, el tricolor también dio el visto bueno a quienes serán sus candidatos a las diputaciones locales en los 17 distritos que le corresponden. Los 11 restantes son para el PVEM, por la alianza. Así por ejemplo, en el distrito 01, con sede en Chilpancingo, Marco César Armenta Adame, quien hasta el viernes 19 de enero se desempeñó como secretario particular del gobernador. Mientras que el candidato por el distrito 19 con cabecera municipal en Zumpango, será Ólaguer Hernández Flores, quien integró la 60 Legislatura local y quien en mayo del 2014 fue privado de su libertad por un grupo armado, cuando salía del Casino de Plaza Galerías Chilpancingo. El alcalde con licencia de Taxco de Alarcón, Omar Jalil Flores Majul, encabezará la candidatura a diputado por el distrito 21. Las candidaturas por los distritos 22 y 23 de Iguala y Huitzuco serán encabezadas, respectivamente, por Erik Catalán Rendón, ex secretario de Finanzas del PRI estatal, y Héctor Ocampo Arcos, ex subsecretario de Agricultura del gobierno estatal……. EN EL PRD por el Distrito 22 (Iguala) se registraron Salomón Beltrán Barrera (ex regidor y ex subsecretario de Desarrollo Social del estado), Andrés Guzmán Salgado (ex regidor), Juan Muñoz Caballero (ex síndico, exdiputado federal y exalcalde) y Lázaro Mazón Alonso (exalcalde, exsenador y exsecretario de Salud estatal). Por cierto, Salomón Beltrán, quien formó parte del primer cabildo de oposición en Iguala en 1996, junto con Lázaro Mazón, afirmó ser “un convencido e impulsor de la unidad partidista (perredista) en Iguala, porque sólo así se garantiza el triunfo el 1 de julio próximo”…….. LO DIJO el “revolucionario” y peor gobernador que ha tenido Guerrero, Rogelio Ortega Martínez: “Ricardo Anaya Cortés es mejor” candidato que Andrés Manuel López Obrador”. ¿Estaría en sus cinco sentidos? Bueno, nunca ha estado. Y lo confirmo posteriormente, cuando afirmó que “Marco Antonio Suástegui debe estar libre” (a pesar de los asesinatos que ha cometido en Bienes Comunales de Acapulco y de las múltiples acusaciones por abusos que hay contra él)……… SIMPLE dato: El precio del gas LP, combustible que utilizan 7 de cada 10 hogares mexicanos para calentar agua y cocinar alimentos, se encareció 40 por ciento en 2017. Y en abril viene un aumento a las tarifas eléctricas……. PUNTO.