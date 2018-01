CNTE y SNTE ahora o nunca

Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en los últimos 50 años, tres crisis lo han convulsionado y marcado su existencia. Septiembre de 1972, con el asalto al emblemático edificio sindical, nace el grupo Vanguardia Revolucionaria bajo el liderazgo de Carlos Jongitud Barrios. Primavera de 1989, auge del movimiento magisterial impulsado por la CNTE, caída de Jongitud y ascenso de Elba Esther Gordillo. Febrero del 2013, para mermar la resistencia del SNTE y allanar la ruta de imposición de la Reforma Educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto trama, detiene y encarcela a Elba Esther Gordillo. El inesperado golpe propició el arribo de Juan Díaz de la Torre.

En el Concejo Nacional, convocado para realizarse en Guadalajara al cual no pudo llegar por ser aprehendida en Toluca, la tensión y desconcierto estremecieron a los concejales. En ese ambiente brotó el planteamiento: ¿qué es lo importante, defender al sindicato o a la maestra? Sin temor a equivocarme, el 95 por ciento de los allí reunidos, secretarios generales seccionales, miembros del comité ejecutivo nacional y demás instancias de gobierno sindical, lo eran gracias a ella. Deliberaron y resolvieron no olvidarla y ayudarla en lo posible; pero la prioridad fue proteger la integridad del SNTE. ¿Quién ocuparía el lugar vacante forzado por la circunstancia? Convino la cúpula concentrada en el recinto, fuese el secretario general del comité ejecutivo nacional. Así, la responsabilidad recayó en Juan Díaz de la Torre.

Con el sustituto nombrado de emergencia, la estrategia para encarar la reforma educativa cambió radicalmente. Las movilizaciones realizadas en los estados durante el mes de enero de ese 2013, obedecieron en cierta medida a un plan estratégico de la dirigencia nacional encabezada por el Elba Esther. Sin duda, porque calculó o algún conocimiento tenía de la repercusión que tendría la iniciativa de ley para reformar los artículos Tercero y 72 constitucionales en las conquistas obtenidas para bien de los trabajadores de la educación. El Poder Ejecutivo, encabezado por Peña Nieto, propuso la reforma constitucional y avalaron las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos estatales. Lo que vino después con las leyes secundarias como la del Servicio Profesional Docente y la normatividad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es historia no acabada pero bastante conocida. Incluyendo saldos sangrientos y pérdida de vidas como en Nochixtlán, Acapulco y Chiapas.

Ciertamente la implementación de la reforma educativa está en un impasse oficialmente admitido más no declarado. Por ejemplo, la evaluación magisterial de obligatoria pasó a voluntaria y las cifras dadas a conocer sobre maestros evaluados hablan de casi el 100 por ciento pero no coinciden con la realidad. El ex titular de la SEP, Aurelio Nuño, en lugar de apretar el paso para garantizar buen inicio el próximo año escolar, al preferir irse de coordinador de campaña, demostró la importancia que concede a la educación. Del año escolar 2013-2014 al actual 2017-2018 el acontecer en el sector educativo es un desastre. Problemas de pago, jubilación masiva provocada por la reforma, grupos sin clases debido a falta de maestros, protestas de padres de familia, etc. Los resultados de PLANEA, no pueden ser más que producto del caos. Absurdo sería que vuelvan a culpar a los docentes del fracaso educativo.

En este contexto la protesta de maestros de la CNTE ha sido de flujo y reflujo. En tanto, el magisterio que ya no ve al SNTE como garantía de defensa de sus derechos e intereses gremiales, ha optado por el silencio y sobre llevarse con prudencia. Está enterado que la seguridad laboral depende de un examen para demostrar que es eficiente; caso contrario, considerándolo ineficiente, pasaría a personal de apoyo y asistencia a la educación. Por supuesto, prudencia no significa aceptación de lo injusto. Es reacción natural al observar simulación e inoperancia de quien desea y espera protección y ausencia de alternativas. Ante el avasallamiento de autoridades sindicales y administrativas parapetadas en la ley, reclamar y exigir sería imprudente. Equivale arriesgarse a empeorar una situación profesional-laboral en vez de mejorarla.

Empero, el congreso seccional programado para el 7 y 8 de febrero y el congreso nacional 12, 13 y 14, son oportunidad que los trabajadores de la educación deben aprovechar. Los delegados a uno y otro tienen la obligación de externar en ellos la preocupación, el sentir y propuestas de la base magisterial. Sin temor a los representantes; son docentes o directivos que sólo temporalmente están fuera del servicio gracias a la comisión sindical. Los de la CNTE, hacen mal en auto marginarse de los eventos estatutarios y peor aún plantear boicotearlos. Mucho ayudarían presentando y argumentando propuestas viables en la coyuntura actual. En fin, si la unidad institucional para la disidencia es imposible, el magisterio del SNTE y la CNTE contra la reforma educativa podría coincidir votando el próximo uno de julio contra el candidato dispuesto a consolidar la reforma educativa y a favor del que ofrece cancelarla, porque considera que no es educativa y fue hecha sólo para humillar al magisterio. Por el otro lado, no tiene caso ir al congreso a fortalecer el liderazgo de Díaz de la Torre; merece respeto, pero el 15 de febrero debe pasar al álbum de ex dirigentes. Es ahora o nuca.