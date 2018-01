Bruno Mars, se lleva la noche de los Grammy 2018

El cantante Bruno Mars se convirtió en la figura de la gala 60 de los premios Grammy a lo mejor de la música en Estados Unidos.

Antes de la ceremonia principal se realizó una previa donde se dieron a conocer algunos ganadores, debido a que los galardones reconocen a más de 70 categorías. Mientras que las más esperadas fueron otorgadas durante la premiación en vivo, una de ellas fue Canción del año, la cual fue ganada por Bruno Mars por That’s What I Like, quien también se llevó Grabación del año, derrotando a Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber en dos ocasiones.

El puertorriqueño también estaba nominado a Mejor interpretación pop dúo/grupo, la cual fue ganada por Feel It Still de Portugal. The Man. Por su parte, Mars también ganó Mejor álbum de R&B, Mejor canción de R&B y Mejor interpretación de R&B.

Kendrick Lamar se quedó con cinco premios: Mejor video musical, Mejor álbum de rap, Mejor interpretación cantada de rap, Mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap.

El evento estuvo conducido por segundo año consecutivo por James Corden, otras celebridadess que ejercieron con presentadores fueron: Tony Bennett, Alicia Keys, John Legend, Nick Jonas, Katie Holmes y Anna Kendrick, entre otros.

Durante la gala se presentaron números musicales de Lamar, acompañado por U2; U2 desde el Río Hudson, Pink, Miley Cyrus acompañando a Elton John, entre otros.

Kesha, Camila Cabello y Cyndi Lauper interpretaron un tema para alzar la voz contra el acoso.