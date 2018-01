Se titulan

Cachorritas se queda con la copa tras vencer en la final 21-9 a Queens, en la Liga del Valle de Iguala

Iguala, Gro., Enero 29.- La primera corona para el conjunto de Cachorritas en la categoría de Micro Femenil llegó acompañada de una buena actuación que se escribió con un 21-9 sobre Queens, con este resultado el conjunto “rosa” se erige como la mejor escuadra luego de un duro trajín donde no le dieron tregua en cada partido que disputó en este certamen de Copa que coordinó la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala.

La primera llamada a la cancha puso frente a frente a dos conjuntos que llegaban motivados tras su buena actuación en semifinales, cada que llegaban puntos de un lado siempre encontraban respuesta del otro lado y al término de 8 minutos los números se detuvieron con parcial de 5-5.

Para el segundo cuarto la quinteta de Queens no pudo mantener el ritmo y terminó cediendo terreno, en este capítulo Ximena Hernández fue la encargada de hacer daño a su rival con 6 puntos que aumentaron la cuota a 11-8, lo que obligaba al conjunto de “morado” hacer algo más para salir adelante en esta contienda.

Para el tercer momento de esta final y cuando todo hacía indicar que Queens saldría a darlo todo, esto sólo se quedó en un sueño efímero ya que cedió terreno y no pudo hacer daño a la ofensiva, mientras que los 8 puntos que realizó el conjunto de Cachorritas fueron fundamentales para que al término del tercer episodio las cosas se detuvieran con un 19-8 que dejaba al conjunto “rosa” cerca de la corona.

En el último llamado a la cancha Queens no tuvo respuesta para recortar distancias, mientras que Cachorritas hizo un trabajo efectivo para evitar que le recortaran distancias y a la ofensiva sólo hizo dos puntos más para dejar el marcador final en 21-9, lo que las pone en lo más alto de este certamen copero.