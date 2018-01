López Obrador pide a líderes de iglesias “orientar” a votantes

San Juan Chamula, Chiapas, Enero 28.- El precandidato Andrés Manuel López Obrador pidió a las iglesias del municipio de San Juan Chamula orientar a la ciudadanía en las próximas elecciones del 1 de julio, para que sean unas elecciones limpias. Aseguró que sus adversarios no han podido frenarlo y que “la mafia del poder” se encuentra nerviosa por los resultados de las encuestas que lo arrojan como favorito con 15 puntos de ventaja.



En el estacionamiento de la cabecera municipal, el tabasqueño aclaró que la supuesta ayuda recibida por el gobierno Ruso es una mentira, ya que sus principales enseñanzas son Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas.



Durante el evento, prometió a los indígenas tzotziles no traicionarlos y les pidió tenerle confianza, “yo no voy a traicionarlos porque tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, aseguró.



Además comentó que al pasar por el municipio de Simojovel, se ha reunido con los sacerdotes y pastores evangélicos para pedir una orientación a los votantes. Por último, mencionó que para cerrar su gira por Chiapas recorrerá los municipios de Raudales de Malpaso, Berriozabal y Ocozocoautla.



Al arribar a la cabecera Municipal de San Juan Chamula, el líder de Morena, se le impuso el atuendo indígena, “el Chug color blanco y el sombrero únicamente; sin embargo, no se le otorgó el bastón de mando, debido a que por usos y costumbres sólo se les otorga a los líderes del PRI y recientemente a los líderes del PVEM.



Ante miles de indígenas que llegaron de otros municipios de la región indígena a el precandidato dijo que es importante reactivar la economía del campo para evitar la migración de los Indígenas quienes hoy corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos por la política de Donald Trump.



Asimismo, se refirió a diversos temas entre ellos, al de la corrupción, se comprometió a ser un gobierno austero de llegar a ser presidente, asimismo reiteró que abrogará la reforma educativa e hizo énfasis. Que los pueblos están empobrecidos porque todo se lo “roban”.



Mientras en Estados Unidos, el productor es subsidiado, en México es explotado, e incluso prometió dar precios de garantías. “La fábrica más importante de México, -es el campo-, y vamos a comer lo que producimos, e incluso en el sureste se van a sembrar más de un millón d hectáreas de cultivos y arboles maderables, tan sólo Chiapas tendría unas 200 mil.



Con ello se van a generar empleos en los ejidos y se van a pagar los jornales al doble para inhibir la migración a los Estados Unidos y con ello ya no tendrán que ir a levantar las cosechas.



Asimismo “Los jóvenes de los altos de Chiapas no. tengan que irse a buscar la vida a Cancún u otros estados de México e incluso a Estados Unidos; al contrario, se tratara que trabajen en sus lugares de origen, donde se encuentran sus culturas”.



El país va cambiar, porque se va impulsar el desarrollo y nadie se va tener ir a trabajar del logro lado de la frontera. “Haber cómo le va ser Donald Trump, y quien va recoger las cosechas que recogen los mexicanos, nadie va tener necesidad de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera”.