Encuentran a un hombre ejecutado en Tepecoacuilco

Un hombre sin vida y con heridas de arma de fuego fue localizado este sábado en el barrio La Mohonera del municipio de Tepecoacuilco. Sobre el cuerpo una manta con un mensaje de la delincuencia organizada.

Según el reporte policiaco, una llamada anónima que ingresó a las 7 de la mañana al número de emergencia 911, reportaron que había un cuerpo sin vida en la calle Agrarista, rumbo la comunidad de Tierra Colorada.

Mencionar que en el mismo punto fue localizado otro cuerpo asesinado el miércoles pasado.

Al corroborar la denuncia, los efectivos policiacos acordonaron el área y enseguida arribó personal de la Fiscalía General del Estado y agentes del Ministerio Público quienes realizaron las diligencias de Ley.

El cuerpo sin vida estaba completamente cubierto por una manta con un narcomensaje en el acusan al 27/o. Batallón de Infantería de recibir dinero de la delincuencia organizada.

El mensaje decía “Se les advirtió nosotros no perdonamos traiciones y mamadas para que vean cuando decimos esto que no estamos jugando aquí está el primero y los que faltan en especial los mandos del 27 batallón de infantería ya que se hizo un acuerdo y ustedes y no lo respetaron, bien que estiraron la mano para recibir el dinero mierdas y ahora se hacen los dignos no es que critique su trabajo ni quiero enseñarles cómo hacerlo si no que señor Osorio Chong supervise sus corporaciones ya que se venden al mejor postor Att: “ Gante nueva”.

El cuerpo de este hombre de aproximadamente 40 años de edad se encontraba amordazado de la boca y vestía playera tipo polo rayada color blanco y verde, con pantalón de mezclilla azul.

Se recogieron dos casquillos percutidos uno calibre 45 y el otro de 9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado al Semefo de la ciudad de Iguala de la Independencia en calidad de desconocido, se espera que en las próximas horas sea identificado y reclamado por sus familiares.