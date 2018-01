Estado de los Estados

Los negocios de las autoridades gubernamentales no se circunscriben a los recursos destinados a los vivos, surgen de manera escalofriante entre los muertos y lo mismo contemplan tráfico de órganos que ganancias por la expedición de certificados de defunción, en los velatorios, en los panteones y, por si fuera poco, exhiben sin ningún rubor la incompetencia existente para llevar a cabo elementales registros de cuerpos no reclamados por los familiares y llevados a las fosas comunes cuya similitud a las clandestinas adjudicadas a las mafias es total. Los servicios de salud, las secretarías del ramo, tanto estatales como la federal, no ejercen ninguna inspección en los hospitales, tanto públicos como particulares, para checar se encuentren cumpliendo el ordenamiento correspondiente las áreas de depósitos de quienes han dejado de existir.

Podría decirse es en las ambulancias, en el negocio creado en sus traslados, en donde todo da inicio porque es en ese interior en donde se ofertan hospitales, se negocia con aseguradores, se ofrecen trámites ante las autoridades cuando es tal el daño causado en el paciente que no les quedan dudas de su fallecimiento. La defunción de mujeres embarazadas da pie a surtir a los laboratorios de cremas y cosméticos de placentas y de otros elementos extraídos en las autopsias, igual sucede con las glándulas y de preferencias la hipófisis. Las agencias funerarias venden una y otra vez el ataúd con el cual se vela a los difuntos antes de su cremación y ni qué decir del cobro por el maquillaje y la preparación. Es ahí en donde también se facilitan trámites como el del Registro Civil y el correspondiente a los panteones.

Se venden dictámenes médicos en los cuales se plasman diagnósticos que permitan a las agencias aseguradores evadir responsabilidades. Se ofertan aquellos con los cuales se desvía el castigo correspondiente y cargando una culpabilidad sin discusión se deja en libertad lo mismo a quienes atropellan que a los asesinos. El Poder Judicial y el de Salud no sólo muestran ineficiencia, incapacidad, daños entre los vivos y hacen negocio con ellos y sus familias, sino se extiende hasta los cadáveres. Ejemplos de lo ocurrido a diario en el interior de la República se tienen a granel y resaltan en los lugares considerados como centros turísticos en donde se presenta otra rama de quejas de orden internacional.

Hubo más de 300 ejecutados el año anterior y de estos cuerpos solamente 90 fueron reclamados, ¿los otros? ¿Qué hicieron con ellos? Se cumplió, aseguran –porque en el caso de Quintana Roo no existen instalaciones suficientes para mantener a los cadáveres a las temperaturas que el paso del tiempo exige para mantenerlos adecuada e higiénicamente en forma- con el protocolo correspondiente, el del plazo para ser enviados a la fosa común. Como es sabido, se consideró impropio enviarlos a las universidades con Facultad de Medicina, para ser analizados, estudiados por los docentes, por lo tanto, y “muy respetuosamente”, son arrojados a un mismo agujero desnudos y sin mediar identificación alguna.

Se pasa el reporte de envío de sujetos no identificados y no hubo quien tomara huellas dactilares o sacara una fotografía o hiciera el registro de día, hora, lugar del fallecimiento. Nada de nada. Y así se ve aumentar el número de desaparecidos y sus familiares son obligados a acudir cuando se descubren “fosas clandestinas”, normalmente adjudicadas a la delincuencia cuando las autoridades actúan exactamente igual al momento de deshacerse de los cadáveres. En el colmo, en esta misma entidad en donde debiera contarse con todos los elementos y protocolos marcados internacionalmente por el simple hecho de recibir millones de visitantes extranjeros, sujetos igual que los residentes a accidentes, robos, asesinatos, muerte por causas diversas, no se tienen instalaciones adecuadas, funcionales, para la identificación y conservación de los cuerpos.

El negocio no se detiene ahí y va extendiéndose. En Cancún, una denuncia reveló el cobro ¡de predial a las tumbas! Ya no se trata de la perpetuidad y su alto costo o de los pagos de cada quinquenio para mantener en ese lugar los restos de los familiares o de venderles las urnas para depositar restos después de 7 o más años, sino ya es el cobro de un “derecho de piso”. Se solicitaron 75 mil pesos en el caso de referencia y las órdenes partieron de la presidencia municipal benitojuarense, con la bendición y aprobación del jovenazo del acné cerebral Remberto Estrada, decidido a no enterrar su carrera política, mantenerse en el poder a través de la reelección y sin pagar un céntimo o ser obligado a responder por los abusos cometidos y las ilegales licitaciones y contrataciones hechas lo mismo para el alumbrado o el bacheo como para la recoja de basura y ni que decir de las licencias de todo tipo, hasta de las otorgadas a sus amigos para circular a gran velocidad en estado de embriaguez cuando así les plazca.

Es hoy de vigencia absoluta poder expresar: “ni en la paz de los sepulcros creo”.

MINISTROS CONTRA LA PARED

Mientras la Ley de Seguridad Interior, la cual pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, acumula demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la aplicación y administración de justicia exhibe una fractura sistémica, y ésta beneficia a integrantes de la clase política en el poder, quienes en las investigaciones y juicios por peculado y desviación de recursos públicos para fines personales, son protegidos por ministerios públicos y jueces. En tanto, la impunidad prevalece y la creciente comisión de delitos, incluidos por supuesto los actos de corrupción, así como los efectos de la ola de violencia en diversas regiones del país, permanece sin castigo.

En efecto, el miércoles la Corte recibió dos acciones de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales, las cuales se suman a las cinco presentadas la semana pasada. Las acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Las controversias las formularon la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Municipio de Parral, Chihuahua. La SCJN ya había recibido acciones presentadas por minorías de las cámaras de Diputados y Senadores, y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como por el partido Movimiento Ciudadano. Ésta última fue desechada por notoria improcedencia por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Al rechazar el primer recurso, la Corte alegó: los partidos políticos sólo pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. MC interpuso este viernes ante la SCJN un recurso de reclamación para que dé entrada a una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. La senadora Martha Tagle advirtió el ordenamiento aprobado a fines de 2017 vulnera muchos derechos de los ciudadanos. “Y es por eso que nosotros estamos manifestando que lo electoral va más allá de las leyes electorales. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, tiene otras afectaciones, de los derechos humanos en lo general, pero también de manera a derechos político-electorales”, dijo la legisladora.

El punto central en los litigios contra la LSI será determinar si el Congreso tenía facultad constitucional para legislar en materia de seguridad interior, en particular para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si la Corte considera que el Congreso si podía legislar, analizará casi todos los artículos de la ley, que los inconformes impugnan por considerarlos contrarios a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por invadir atribuciones municipales.-

No hay plazo para resolver en la SCJN. Para cualquier invalidez será necesario el voto de ocho de los once ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el Pleno del máximo tribunal.