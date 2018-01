Educando con Valores

“Los líderes escolares son capaces de observar las emociones y estados de ánimo que experimentan los miembros del centro escolar de manera permanente o cotidiana y son competentes para cambiar emociones y estados de ánimo adversos por situaciones de alta motivación”

OREALC/UNESCO

Desde hace muchos años se ha ponderado al liderazgo como elemento fundamental para alcanzar la calidad en el ámbito educativo. Como antecedente, la palabra liderazgo no tiene, -como la mayoría de los vocablos del español, una raíz latina-, su origen es de la lengua inglesa y se deriva del vocablo “lead”; el verbo “to lead” se refiere a la “capacidad de conducir hombres”. Por lo tanto, se puede establecer que el liderazgo es el arte de la conducción de seres humanos, y se refiere a la toma de responsabilidades en un ámbito escolar o institucional.

Ahora bien, el liderazgo en el contexto escolar, -según diversos (as) especialistas-, no es una cuestión personal sino de equipo y comunidad, de sistema (entendiendo aquí cada centro escolar como un sistema). Un aspecto que debemos considerar en este tema es que el primer contacto que tienen las familias y sus hijos (as) con la escuela suele ser con quien la dirige, y que ese momento se vuelve trascendental ya que la visión del personal directivo, con respecto a la garantía del derecho a aprender de todas y todos, es esencial para el apoyo del trayecto educativo de niñas, niños y jóvenes. En el marco de esta visión, el liderazgo es piedra angular para promover y fortalecer una educación con enfoque incluyente, el cual debe considerarse desde la planificación de un proyecto a mediano y largo plazo e involucrar a toda la comunidad escolar. Esto implica, entre otras cosas, la comunicación y acompañamiento del equipo de trabajo, la planeación de una atención integral para las y los estudiantes y la gestión de recursos financieros y materiales como una responsabilidad inherente. El compartir esta propuesta con la comunidad escolar, permite valorar la diversidad de sus estudiantes, así como reconocer la importancia de dar a cada uno (a) lo que necesita para aprender y participar. Diversas investigaciones han demostrado que los equipos directivos que logran liderar sus comunidades escolares, que comparten un sueño de la escuela que quieren por medio de objetivos y metas claras, y que, además, acompañan a su equipo de trabajo motivándolos y gestionando recursos en beneficio de la escuela, se vuelven exitosos. Aún más, hasta el momento, según aportó Weinstein, no existe evidencia de que una escuela exitosa no cuente con un (a) líder escolar comprometido (a) y eficiente.

Como un importante referente, mediante el reporte denominado ¿Cómo los sistemas educativos que más mejoran continúan mejorando?, analistas de una consultoría llamada McKinsey señalan que el liderazgo es esencial para obtener buenos resultados en el ámbito educativo, y hacen énfasis en que existen dos aspectos que destacan de los líderes que impulsan mejoras en los sistemas educativos: la duración de su periodo de gestión, y la continuidad de los procesos. También se ha determinado que su función principal debe ser la búsqueda de cohesión de todos los elementos de la organización educativa al servicio de un proyecto común; su mayor objetivo radica en formar a las personas no sólo para lograr un objetivo en común, sino también para que adquieran las competencias mediante las cuales podrán hacerse cargo de sus deseos personales, así como de su realización profesional. Las y los directivos líderes se desenvuelven naturalmente en tres ámbitos de la vida cotidiana de sus centros: 1) en el ámbito de la comunicación para la acción; 2) en los estados de ánimo del personal del centro, del alumnado y la comunidad de padres, madres y demás adultos responsables, y 3) en el diseño, organización y gestión de planes de diversa índole.

Robinson estableció tres conjuntos básicos de competencias requeridas para un liderazgo pedagógico efectivo que tienen un alto grado de interdependencia: a) Tener un amplio conocimiento pedagógico sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje: considerando que este conocimiento necesario para el ejercicio del liderazgo pedagógico, vincula el conocimiento curricular y pedagógico, con las dimensiones administrativas y de gestión; b) Saber resolver los problemas que se presentan en el centro en función de su conocimiento pedagógico y de liderazgo; y c) Fomentar la confianza relacional con el personal, las familias y el alumnado: asumiendo que el liderazgo, como proceso social, es un fenómeno relacional en sí mismo, basado en la confianza, a diferencia de otras actuaciones de autoridad, poder o manipulación. De este modo, un liderazgo efectivo requiere tener competencias en la gestión y promover los procesos que mejoran la enseñanza de sus docentes y utilizar las habilidades interpersonales de manera que se construya la confianza relacional en la comunidad escolar.

Se hace fundamental discutir, consensar, crear y desarrollar ambientes de trabajo libres de imposición, para lograr una mayor participación y responsabilidad en las tareas educativas, y por tanto en la consecución de los objetivos institucionales. Es preciso impulsar una nueva cultura de calidad en el trabajo y una actitud de servicio que satisfaga a una sociedad cada vez más demandante. Finalmente se menciona que, quien ejerza la función de Director (a) en las instituciones educativas, debe ganarse el respeto, la confianza y la simpatía de sus colaboradores y colaboradoras, así como el reconocimiento como líder transformacional, participativo (a), eficiente, justo (a) y honesto (a), lo que le permitirá encontrar el respaldo entre todos los actores educativos. Sin duda, los desafíos contextuales pueden ser diversos y complejos, pero atender la formación de líderes educativos es una tarea fundamental que abona a tener elementos para lograr el éxito en la formación de las nuevas generaciones, pues además de ser uno de los aspectos imprescindibles a atender, se considera, -comparado con muchos otros-, uno de los que arroja resultados visibles a menor plazo, y de los que menos inversión requiere.

