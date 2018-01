Muere actriz Olivia Cole, primera afroamericana en ganar un Emmy

San Miguel de Allende, Gto., Enero 27

La actriz estadunidense Olivia Cole, quien actuó en más de 30 series y películas, y fue la primera mujer afroamericana en ganar un Emmy, falleció en la localidad mexicana de San Miguel de Allende, Guanajuato.



La muerte de Cole ocurrió el pasado 19 de enero y la noticia fue confirmada hasta ahora por su representante, Susie Schwarz, al portal Variety, que agregó que las causas de su deceso aún son desconocidas.



“Era una mujer muy excéntrica y maravillosa”, expresó Schwarz sobre la actriz, de quien dijo que no tenía teléfono celular y estaba alejada de la tecnología.



Olivia Cole ganó un Emmy por su interpretación de “Matilda” en la serie “Raíces”, además obtuvo otra nominación a dichos galardones por su papel de “Maggie Rogers” en el programa “Backstairs at the White House”.



La actriz también participó en las películas “First sunday”, al lado de Ice Cube, y “Coming home”. En Broadway actuó en “The school for Scandal”, “You can´t take it with you”, “The merchant of Venice” y “The national health”.