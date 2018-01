Continuarán los operativos contra los motociclistas, informa Tránsito

Iguala, Gro., Enero 27.- Continuarán los operativos contra los motociclistas que se rehúsan a portar placas, licencia y casco, así lo informó el director de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Iguala, Enrique Valladares Castillo.

Dijo que van a continuar de forma itinerante de lunes a viernes con el objeto de detectar a los conductores de estas unidades. Por ello exhortó a que hagan conciencia y eviten las infracciones que pueden llegar hasta los 795 pesos más 162 pesos por concepto de grúa.

En entrevista, Valladares Castillo informó que los operativos los ha diseñado la autoridad municipal para crear conciencia a los motociclistas, ya que deben usar su motocicleta con placas, licencia y casco, “si en un operativo el motociclista no trae casco, la infracción será de 265 pesos y si no trae licencia se le aplica otra infracción por 265 pesos y si la unidad no trae placas existe otra infracción por la misma cantidad.

“Estos operativos que se hacen son al azar e itinerantes. Las infracciones se pagan en el ayuntamiento. Además se pagan 162 pesos por la grúa y si dejan pasar un día, les cobran 30 pesos más en el corralón”.

“Los conductores saben que se les infracciona por no portar casco, no traer placas, ni licencia y por llevar más de 2 personas a bordo, pues es violentar las normas viales, al igual que pasarse los altos y rebasar sin precaución. Les invitamos a crear conciencia y a respetar los señalamientos viales, porque eso les puede salvar de un accidente, por ende de infracciones”.

Finalmente dijo que estos operativos habrán de continuar hasta que los motociclistas hagan conciencia de la importancia del uso del casco y de las indicaciones viales.