Alex Lora, asegura que El Tri celebrará en grande su 50 aniversario

Para celebrar las cinco décadas de la banda de rock El Tri, Alex Lora aseguró que preparan un festejo en grande y mientras sucede inaugurarán un lienzo que representará al rock “chilango” y la historia de la agrupación que lidera.

“Ya muy pronto develaremos el mural de El Tri, que será el lienzo de la Ciudad de México número 10, con temas de lo que es el rock & roll ‘chilango’, donde aparece la Virgen de Guadalupe (que lo inspira a componer y le da salud)”, comentó en entrevista.

De acuerdo con el cantautor, se trata de un mural de ocho pisos, que se ubica muy cerca del zócalo y que lleva dos semanas de haber comenzado.

Por lo pronto, Lora mencionó que continúan promocionando el disco número 50 de El Tri, “Nacimos para rolar y me vale madres”, que incluye canciones dedicadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gasolinazo y a las mamás.

Entre sus próximas actuaciones en vivo destaca la participación de El Tri en el homenaje al cantautor yucateco Armando Manzanero, que tendrá lugar el 3 de febrero en Chichén-Itzá, así como el 17 de febrero en La Feria de la Cantera, en Zacatecas, esto previo a los festejos por el 50 aniversario de la agrupación.

Es de mencionar que fue hace medio siglo cuando Alex Lora comenzó su carrera armando el conjunto Three Souls in My Mind, que posteriormente cambiara su nombre a El Tri de Lora, hasta llevar simplemente el nombre de El Tri.