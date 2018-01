Sorpresas en el Tri

Osorio dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Bosnia

Ciudad de México, Enero 26.- El técnico Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de jugadores con los que el Tricolor enfrentará a Bosnia en el primer juego amistoso de 2018.

En la lista aparece Oswlado Alanís, quien no ha podido tener minutos de juego con Chivas por los problemas que tuvo con la directiva durante la pretemporada.

Al no ser fecha FIFA, el técnico nacional sólo pudo contar con jugadores de la Liga MX, más Carlos Vela, Giovani y Jonathan dos Santos, quienes recibieron permiso de sus clubes de la MLS.

Asimismo, el timonel explicó dos factores que tomó en cuenta para conformar su lista: consistencia y estado de forma de los jugadores. Por ello, defendió el llamado de los hermanos Dos Santos y Carlos Vela.

“Después de haber ido a Los Ángeles y haberlos observado trabajando, consideramos que deben estar en esta convocatoria para que tengan más partidos a nivel internacional y ojalá que los podamos acercar al mejor nivel posible para que estén en la última lista”, consideró.

En el arco estarán Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Gibrán Lajud y esta es la primera vez que el arquero delos Xolos es considerado para el Tri Mayor.

Los defensores son Néstor Araujo, Oswaldo Alanís, César Montes, Luis Rodríguez, Edson Álvarez y Jesús Gallardo, mientras que en el medio campo fueron llamados Jorge Hernández, Jonathan González, Víctor Guzmán, Jonathan dos Santos y Elías Hernández.

En la delantera Alan Pulido, Henry Martin, Javier Aquino, Rodolfo Pizarro, Giovani dos Santos y Jürgen Damm serán los encargados de los goles para este partido.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Osorio señaló que de común acuerdo se estableció que Jesús Corona y Oribe Peralta no fueran convocados, pues ya los tiene muy bien vistos y conoce sus capacidades.

Sobre el llamado de González el estratega recalcó que en ningún momento le prometió llevarlo a la Copa del Mundo para que así se decidiera por México y aseguró que la decisión fue meramente del jugador y de su familia.

“En ningún momento le dije que no estaba con posibilidades de ir al Mundial, no soy nadie para quitarle la posibilidad, a él y a ningún jugador. Le dije en dónde lo vemos nosotros futbolísticamente, en qué sistema y posición. Lo invitamos a considerar todos esos factores y que tomara la mejor decisión en compañía de su familia”, explicó.

“Estaba presente Dennis, sus padres, él y yo en el teléfono. En ningún momento le he manifestado que tiene un lugar en la próxima convocatoria, pero lo invitamos a competir por un puesto. Es un procedimiento transparente, leal, honesto y que al final la decisión fue del jugador y su familia, ahora es nuestra decisión convocarlo, o no y espero tener el conocimiento necesario para acertar en esa decisión”.