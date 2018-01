Dejan cabeza cercenada de un hombre junto a un "narcomensaje", en Chilapa

Chilapa, Gro., Enero 26.- Una cabeza humana junto a un narcomensaje fue localizada la mañana de este jueves en las afueras de una tienda de abarrotes, en esta ciudad.

El hallazgo ocurrió sobre la calle principal del barrio de San Antonio, alrededor de las 7:30 horas, justo enfrente de la tienda de abarrotes con razón social “Mary”, propiedad del ex alcalde Sergio Dolores Flores.

Policías municipales fueron informados sobre la existencia de la extremidad cefálica, por lo que de inmediato se movilizaron al sitio indicado, donde corroboraron el reporte, procediendo a acordonar el perímetro y al mismo tiempo dieron parte a las autoridades ministeriales.

Instantes después se presentó el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley.

La víctima era un hombre de aproximados 40 años de edad, tez morena clara y al parecer de complexión robusta. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda del cuerpo en los alrededores, pero no lo localizaron.

Inicialmente se ordenó que la cabeza humana fuera llevada al velatorio de aquella ciudad, y al confirmarse que no había reportes recientes de personas desaparecidas, sería enviada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.