Condenan gobernador y Congreso crimen de Magda

El mandatario estatal, Héctor Astudillo, se comprometió a poner todo lo necesario para resolver este inaceptable asesinato; diputados guardan un minuto de silencio por Magdalena

Acapulco, Gro., Enero 25.- Mientras el gobernador Héctor Astudillo Flores reprobaba el artero crimen en contra de Magdalena en la ciudad de Taxco, la Comisión Permanente del Congreso local, guardó un minuto de silencio en honor a la joven nutrióloga.

En entrevista después de informar sobre los resultados obtenidos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, el mandatario estatal afirmó que el su gobierno pondrá todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia y se detenga al o los responsables de este terrible asesinato.

“Nos comprometemos en que vamos a poner nuestra parte hasta el límite de nuestro alcance, para encontrar al responsable o a los responsables, para que se haga justicia en este crimen inaceptable, insultante a la inteligencia y al razonamiento humano”, sentenció.

“En mi carácter de gobernador, padre de familia y un guerrerense más, expreso mi más rotundo rechazo e indignación por el acontecimiento que se ha conocido en los medios de comunicación. Hay avances importantes, estamos comprometidos en llegar hasta los responsables”, aseveró.

CONDENA CONGRESO ESTE CRIMEN INHUMANO

Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Magdalena Aguilar Romero, la nutrióloga asesinada y cocinada en la cabecera municipal de Taxco de Alarcón.

En la sesión que de este miiércoles, la diputada priista, Beatriz Alarcón Adame solicitó el uso de la palabra para hacer referencia a lo que calificó como un crimen “atroz e inhumano”.

Con base a datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI), Alarcón Adame refirió que la violencia feminicida en 2017 se disparó en todo el país, por lo que urge implementar políticas públicas que contribuyan a revertir una inercia sumamente desfavorable para las mujeres.

“Ya basta de tanta muerte, ya basta de vivir en un estado de alerta; los mexicanos no queremos seguir escuchando este tipo de noticias. No queremos saber que hay menores de edad que se han quedado huérfanos, que nunca más verán a su madre o un ser querido, ya no queremos más dolor”.

Agregó: “como mujer quiero exigir que nos garanticen nuestra seguridad en todo el territorio nacional; que las acciones y sanciones sean aplicadas correctamente, porque debemos prevenir todos los actos de violencia, transformar todos los factores estructurales que alimentan la violencia hacia la mujer; como la desigualdad, la cultura patriarcal, machista y misógina”.

CRIMEN DE MAGDALENA, RESULTADO DE LA IMPUNIDAD

El diputado Perfecto Rosas Martínez, del PRD, también lamentó el “aberrante” crimen de Magdalena Aguilar, cuyo caso, además de haber “causado un profundo dolor en la sociedad”, dijo, es el resultado del alto grado de impunidad al que se ha llegado en Guerrero.

Señaló que las autoridades no han garantizado la seguridad y procuración de justicia para los guerrerenses.

La forma en que se procedió en contra de Magdalena Aguilar, a quien primero se desapareció, privó de la vida, descuartizó y cocinó, deja en claro que los delincuentes tienen la percepción de que en esta entidad pueden hacer lo que quieran.

Queremos vivir sin temor y con seguridad, claman féminas; reprochan a las autoridades por feminicidios

Más de doscientas personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños vestidos de blanco y negro, marcharon la tarde de este miércoles en las ciudades de Iguala y Chilpancingo, para exigir justicia en el caso de Magdalena Aguilar, quien fuera asesinada por su ex esposo en la ciudad de Taxco, así como para los casos de feminicidios que se han presentado en el estado.

EXIGEN JUSTICIA EN IGUALA

Al menos 150 mujeres igualtecas marcharon por las principales calles de la ciudad en exigencia a que se esclarezca el asesinato de Magda Aguilar y presionar al gobierno para que actúe y ya no haya más feminicidios en el estado.

Portando lonas y cartulinas con las leyendas “Todas somos Magda”, “Ni una menos, justicia”, ”Calladita no estas más guapa”, ”Justicia para todas las mujeres asesinadas”, “Paz para Guerrero”, “Taxco exige justicia”, el contingente de mujeres partió del monumento a la Patria Trigarante y avanzó por la calle de Guerrero.

Al llegar a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal la marcha se detuvo para realizar un pronunciamiento en el que la activista Yazmin Pineda señaló que “esta marcha es en apoyo a todas esas mujeres que han sido asesinadas y no se ha hecho justicia, yo soy mujer y no es justo vivir con temor, quiero salir de mi trabajo y llegar a mi casa a salvo sin temor, que mi mamá no me esté marcando para ver si estoy bien, queremos libertad, queremos salir a las calles de Iguala y sentirnos seguras”.

Agregó que “por eso hoy estamos manifestándonos las mujeres de Iguala. Estamos pidiendo justicia por Magda, queremos justicia por cada una de esas mujeres víctimas de feminicidio y que aún a las autoridades no les interesa”, reprochó que “dónde están las autoridades federales, estatales y municipales, queremos seguridad, es necesario que ya actúen y se haga algo para detener este grave problema, porque en lo que va del año en Guerrero van 25 feminicidios y esto no puede seguir pasando, por ello hacemos esta marcha, por Magda y por todas esas muertes de mujeres que no tienen aún un nombre, que no tienen una carpeta de investigación”.

El contingente siguió avanzando rodeando el zócalo de la ciudad incorporándose a la calle de Obregón para salir a la calle de Aldama hasta llegar al Monumento a la Bandera.

Al término del mitin las cartulinas fueron colocadas en el monumento y se advirtió que este tipo de marchas se seguirán realizando las veces que sean necesarias hasta que los feminicidios terminen.

También anunciaron que hoy jueves marcharán en el puerto de Acapulco a las 16:30 horas en la Diana Cazadora para exigir un alto a los feminicidios.

MARCHAN EN CHILPANCINGO POR “MAGDA”

Cerca de un centenar de mujeres marcharon en Chilpancingo también para exigir justicia en el caso de Magdalena Aguilar, quien dijeron, es la víctima número 25 de la violencia feminicida en la entidad.

Desde las 17:00 horas, mujeres incorporadas a diferentes colectivos se congregaron en el monumento a las banderas, en donde elaboraron algunos materiales que serían exhibidos en una marcha que culminaría en la plaza central.

En el recorrido mostraron pancartas en las que señalan que la nutrióloga Magdalena Aguilar, a sus 25 años, es la víctima número 25 de la violencia que prevalece en contra de las mujeres en el estado de Guerrero.

Solicitaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice una investigación ágil, que permita la localización rápida de César “N”, ex marido de la víctima y quien hasta el momento es considerado como el principal responsable del crimen.