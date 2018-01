Danna Paola, llega a los cines del país con "Lo más sencillo es complicarlo todo"

Este viernes, 26 de enero, llegará a las salas de cine la película mexicana “Lo más sencillo es complicarlo todo”, protagonizada por Danna Paola, Alosian Vivancos y Marjorie de Sousa. El proyecto es del director René Bueno, quien presenta la historia de “Renata” (Danna Paola), una joven que está a punto de cumplir la mayoría de edad y como objetivo decide conquistar a quien ha sido su amor platónico: el mejor amigo de su hermano (Vivancos), sólo que éste tiene 30 años y ya tiene novia (De Sousa). En entrevista, Danna Paola habla de la responsabilidad de tener un protagónico en cine y de explorar la comedia.

—¿Pensaste específicamente en una comedia para lanzarte en plan estelar al cine?

—La verdad es que no me puse a pensar en eso. Esta película llegó a mis manos en el momento exacto, justo cuando buscaba algo que me tocara el corazón y me llamara la atención. El director —René Bueno— me presentó el proyecto y no pude decir que no. La oportunidad de darle vida a un personaje como Renata, en una situación 100% cómica, me pareció algo súper divertido y créeme que en algún momento procuraré otros proyectos, con un tono más de drama, no quisiera irme sólo por el lado de la comedia. En mi trayectoria puede notarse esa conexión también con el drama, y hasta creo que esta es la primera vez que hago una comedia total. Y de verdad que gocé hacer a Renata.

—¿Cómo describirías a esta cinta?

—Es una cinta para todo público, para todo aquel que se sienta identificado con el primer amor; es una película diferente, aquí rompemos la cuarta pared, hablamos directo con el público y le contamos la historia de Renata a través de referencias de filmes como ‘American Beauty’ y ‘Lo que el viento se llevó’, cine negro, cine mudo.

Cabe señalar que para encarnar a “Renata”, Danna Paola tuvo la referencia del cliché de la chica fresa. “Estas niñas que son súper intensas y que se creen las mejores de su escuela, pero también hablamos de cosas con las que se identifican todos; la película habla de cómo te batean, cómo te rompen en el corazón y cómo Renata lleva cada situación al extremo”.

—Hablando de Renata, puede llegar a ser maquiavélica...

—Efectivamente, Renata es maquiavélica, es una niña caprichosa, porque llega un momento donde se comporta como una persona loca. Fue fantástico trabajar este personaje, en verdad. Me inspiré en el acento súper exagerado de las Lomas o del Pedregal, que de verdad puede llegar a niveles insoportables. Y esta niña tiene esta cosquilla de crecer… De ser más madura, pero también le pasa que quiere hacerse la tonta, luego la cool, pero también es sensible... Me costó poco sacar el personaje porque, en ciertos aspectos, soy parecida a Renata. Claro que no soy ni así de loca ni así de “fresa” (risas) pero sí me llegó a pasar que alguien me dijera ‘eres Renata cien por ciento’. Y yo, ‘ay, claro que no’. Todo fue divertido. Me dieron mucha libertad para crearla, para inventar cosas, para improvisar durante el rodaje y eso mi hizo muy feliz.

—En ese sentido, la interacción entre tu personaje y el resto se da de una forma muy natural.

—Bueno, Daniela (Wong) es una de mis mejores amigas de verdad. Literalmente. Esa interacción que ves a cuadro es natural, así somos las dos cuando interactuamos. Tenemos una complicidad gigantesca. Aunque claro, en los personajes lo ves aumentado, exagerado. En general hicimos un gran equipo. Fue una producción bastante ligera. Se formó una familia gigantesca, muy unida en muy poco tiempo. Eso se nota en la pantalla. René nos daba muchas oportunidades en el momento, se valía ser ocurrentes. Por ejemplo, con Marjorie tuvimos una química súper bonita, es súper divertida, jovial, genial. Fue una producción muy abrazada.