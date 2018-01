Rugieron 7 veces

Los "leones" de Cañeros se presentaron en el Clausura 2018 de Cadetes goleando 7-0 al equipo San Nicolás

Iguala, Gro., Enero 25.- Buen momento tuvo el conjunto de Cañeros en el arranque del Clausura 2018 de Cadetes de la Liga Amateur de Iguala, ya que jugando en su casa se vio las caras con San Nicolás FC que pagó caro el no llegar completo a este duelo donde terminó cayendo con un amargo 7-0 que pone a los “leones” entre los mejores de este certamen que tiene guardadas muchas emociones en cada jornada que se dispute.

El encargado de abrir el marcador de este encuentro fue Kevin García al minuto 16, a partir de este momento los “Nicos” lucharon pese a estar en inferioridad numérica pero terminaron cediendo terreno y previo a terminar el primer tiempo los “leones” aumentaron su ventaja a 2-0 con el tanto de Dylan Román.

Para el segundo lapso del encuentro Aarón Mejía aumentó la cuota con el 3-0 que se gestó al minuto 35; la fiesta de los “leones” continuó al 37 con el tanto de Amado Ramírez, la cuota fue cerrada por Derek Román al 43 y con un doblete cooperó Yordi Rosas al 47 y 49.

En más resultados de esta jornada, Tamarindos “A” también se presentó con goleada en el certamen al imponerse 5-1 a la oncena de Preventivos, que no pudo quitarse el yugo de su rival; San Juan por su parte le dio la bienvenida en el torneo al Unión Iguala con un 2-0 que le da confianza; los duelos de Tamarindos “B” frente a Nueva Alianza, Cesvi Universidad ante 20 de Noviembre y Covivesa contra Ruffo Figueroa no se llevaron a cabo por el mal estado de la cancha; mientras que el Deportivo Nacional descansó y en la jornada 2 hará su debut.