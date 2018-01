Mediante una intensa jornada de sesiones celebradas durante tres días de la semana anterior, el Congreso del Estado abrió la primera etapa del proceso electoral 2018, con el otorgamiento de licencias a sus propios compañeros diputados locales, a Presidentes municipales, Síndicos, Regidores, etc.. En estos momentos los partidos políticos están metiéndose en una caldera porque, contra lo esperado, se están registrando más aspirantes en los diverso puestos a ofertar.

En los registros se están dando casos de chile, de dulce y de manteca. Ex priístas ahora se registran como aspirantes en el PRD; es el caso del Doctor Marco Antonio Terán Porcayo, quien si ganara la candidatura para Acapulco por ese partido, sentaría un precedente muy importante, ya que en la elección anterior y como priísta, el cancerólogo derrotó a Evodio Velázquez por más de 9 mil votos.

Sin embargo, con los once mil sufragios que obtuvo el PT, aliado del PRD, el triunfo se desvió hacia Evo. Por un error del PRI, que no logró aliarse con el PVEM, hoy gobernaría en Acapulco con Terán Porcayo al frente. En otros casos, políticos de la vieja guardia perredista como Lázaro Mazón Alonso, Bernardo Ortega Jiménez y David Jiménez Rumbo, también se registraron. Veremos y diremos.

EL DESARME DE COMUNITARIOS

No le falta razón al Diputado local Héctor Vicario Castrejón, cuando asegura que los grupos armados de autodefensa deben sujetarse a la ley, toda vez que no están reconocidos ni protegidos por la Constitución política y más que ser una solución a la inseguridad, se convirtieron en un problema, al enfrentarse unos con otros, con saldos fatales lamentables.

Para Vicario, muchos de estos grupos que se quieren amparar en la ley 701 de Reconocimiento, Cultura y Derechos Indígenas, no tienen ninguna razón de ser, porque dicha ley va dirigida exclusivamente a las comunidades indígenas. Los grupos comunitarios de zonas como la Tierra Caliente o Acapulco, deben sujetarse a las disposiciones que establece la Constitución.

Obviamente, se le preguntó al legislador, que preside la Comisión de Justicia del Congreso local, si el gobierno debe proceder al desarme de los grupos comunitarios que surgieron fuera de los núcleos poblacionales indígenas. Vicario Castrejón considera que antes del desarme, debe dialogarse con estos grupos para establecer acuerdos a efecto de que no generen más problemas; sobre todo porque se han visto los graves enfrentamientos entre cuerpos comunitarios, y la gente considera que más que servir a la ciudadanía, están al servicio de otros intereses.

Actualmente el Congreso analiza las reformas a la Ley 701, que tienen como propósito enriquecerla para dar más posibilidades de desarrollo a los pueblos indígenas. Héctor Vicario considera que estas reformas no se deben hacer a la carrera y en el caso de la seguridad, los cuerpos comunitarios que se generen en zonas no indígenas, no podrán cobijarse en dicha ley.

La aprobación de la 701 reformada, puede tardar todavía algunos meses; pero desde ahora se observa que no le darán carta libre a los llamados policías comunitarios que no tengan un origen cien por ciento indígena. Es de esperarse que con el apoyo del Gobierno federal, se proceda en un plazo perentorio a desarmar a los grupos como el del CECOP y otros, que no tienen nada de protección a los indígenas.

UAGro; IMPORTANTE REUNIÓN

El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, se reunió en Casa Guerrero con el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; con Brenda Alicia Alcaraz González, Secretaria General del STTAISUAGRO (Trabajadores administrativos y de intendencia), y con Ofelio Martinez Llanes, Secretario General del STAUAGRO (Trabajadores académicos).

Durante el encuentro, el Gobernador Astudillo Flores le refrendó a los dirigentes sindicales, su compromiso para mejorar las condiciones laborales de los casi cinco mil trabajadores universitarios, para que apoyando a la educación, se sigan formando buenos profesionistas, con buen futuro para nuestro Estado.

Astudillo Flores le refrendó todo su apoyo al Rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, para que los proyectos y objetivos que buscan mejorar a la máxima casa de estudios guerrerense, aterricen en resultados positivos para nuestro pueblo. Se trató de un encuentro positivo y necesario, para que los dirigentes sindicales de la UAGro pudieran establecer una buena relación con el mandatario estatal.

manueltello2002@yahoo.com