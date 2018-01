Revista de la Semana

¿Será que el 2 de febrero de 2018 iniciará la épocamás oscura en la historia económica mundial?

¿Por qué nunca se habla del honor? Sencillamente porque los mexicanos no lo conocemos. Desde la infancia, en el hogar aprendemos a mentir, a transar; en la escuela nos volvemos tramposos y en el trabajo ni quien nos gane a simular: el Gobierno hace como que le paga y el empleado hace como que trabaja.

¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza!

Nunca estaré de acuerdo en que se oculte la verdad y no comprendo porque tantos se empecinan en ocultarla y otros tantos en callar ante tanta simulación.

Entiendo que nadie está obligado a decirlo todo, pero sí los gobernantes y los líderes de opinión tienen el deber de hablar con verdad frente a todos aquellos que se equivocan, tanto más cuando quien propaga la mentira es el poderoso.

Expresarse con sinceridad o franqueza nunca es tan fácil porque la cobardía, o bien la vergüenza, suelen impedir revelar lo fundamental.

Nadie que aprecie su propia dignidad debe permitirse jugar el papel del más débil, ni aniquilarse con tal de ganar la benevolencia de las mayorías. Pero, más que soltar un rollo, quiero, como acostumbro, ser práctico en este 2018, un AÑO POLÍTICO.

El crecimiento económico, que debería ser lo prioritario para el Gobierno, no ha sido el esperado, pero como la autoridad está inmersa en las próximas elecciones, ha pasado a segundo término, sin importarle que los electores quieran más seguridad y menos corrupción.

Lo estamos viendo en este 2018, lo político está acaparando la atención de millones de mexicanos, gracias a los medios de comunicación. Sin duda, durante los próximos seis meses, estaremos bombardeados mañana, tarde y noche por los medios masivos de comunicación, con millones de mensajes de los aspirantes a ocupar puestos de elección popular.

Y en este año en que se disputarán el mayor número de cargos que registra la historia de las elecciones y por lo mismo las más complejas, difíciles y con una caballada flaca, por primera vez, las redes sociales y probablemente redes extranjeras jugarán un papel decisivo en este proceso.

Son tantos y diversos los mensajes que como ciudadanos tendremos que ser capaces de valorar aquellos que valen la pena de los que son engañosos; de los que son promesas factibles y de aquellas que serán imposibles de alcanzar.

Algo que deberíamos pedir al INE es que para que un candidato sea independiente por lo menos cinco años antes no milite en un partido; no que muchos como Margarita, Gabriela y otros muchos, nada más porque no lograron el puesto que deseaban se pasan a otro partido o se registran como independientes. Asimismo, deberíamos exigir como electores al INE que, como árbitro de las campañas, en los meses por venir, los candidatos presenten propuestas serias donde se esplique el alcance de las propuestas y de cómo se piensan llevar a cabo. Es más, el árbitro electoral debería rechazar aquellos mensajes donde con claridad se miente o se ofrecen cosas imposibles de alcanzar.

Una de las grandes fallas de la democracia mexicana es que a la hora de decidir, hay millones de votantes que son relativamente fáciles de manipular, ya sea por la compra del voto, las despensas, la coacción… o provocando el miedo; y es que existen manipuladores profesionales que son principalmente los populistas.

En este proceso electoral que se avecina, el mayor peligro que enfrentamos es que los populistas ganen la contienda, ya que el ambiente es propicio. Y es que hay mucha gente disgustada porque sus autoridades los han engañado, pues la luz, el gas, la gasolina, en vez de bajar se incrementó su costo.

El asunto es tan grave, que esta elección la ganará quien se perciba como candidato con mayor compromiso para garantizar mejores niveles de seguridad y lucha frontal contra la corrupción e impunidad.

Los populistas buscan el bienestar a corto plazo, que como hemos ya vista, es efímero y al final lo único que deja es miseria y destrucción.

Como electores nosotros podemos empezar no dejándonos engañar y ante cualquier propuesta, exigir cómo se llevará a cabo y con qué recursos se va a lograr; sin esas respuestas, todo será una gran mentira.

¡Como ciudadanos no permitamos que nos manipulen!