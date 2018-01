Frank en su tinta

ES COMÚN (y hasta cierto punto corriente) que en época electoral todos actores políticos (candidatos, dirigentes y voceros) recurran a frases trilladas para referirse o descalificar a sus contrincantes. Una de las más frecuentes es: “Están nerviosos, porque nosotros vamos creciendo mucho”. En primer lugar, eso de “vamos creciendo mucho” es una mentira, porque si fuera verdad no lo gritarían y, además, se notaría en las encuestas reales. En segundo lugar, en mis 30 años de periodista y la mitad cubriendo campañas electorales, incluyendo las recientes, nunca he visto nervioso a un candidato, dirigente o vocero, aunque el contrincante vaya realmente subiendo. Al contrario, los he visto “engallados” y aumentando las reuniones en los “cuartos de guerra” para contraatacar. Claro, utilizar esas frases en declaraciones es parte del juego político, pero como que ya las deben cambiar por algunas creíbles....... EL COMENTARIO se debe a la declaración del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, quien el domingo afirmó: “Siempre la oposición habrá de aprovechar para denostar el trabajo que está haciendo en precandidato José Antonio Meade Kuribreña, y cuando hablan mal es por falta de argumentos, y por el temor que les está representando porque está creciendo, y esto es lo que ocurre están poniéndose nerviosos”. Huicochea Vázquez fue entrevistado en Acapulco, durante la reunión de Meade con integrantes del Partido Nueva Alianza, ante quienes, por cierto, prometió aumentar los sueldos y prestaciones de los maestros, en caso de que llegue a Los Pinos. Y es que la base del Panal es una parte del magisterio aglutinado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación........ MARÍA de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y precandidata independiente a la Presidencia de la República, estará en Guerrero durante cuatro días a partir del próximo jueves en actividades de proselitismo. Para esto, Onésimo Ortega Ayala, Máximo Calleja Ruiz, Guadalupe Serrano, Isabel Rosales, Amador Cortés Robledo y Javier Monroy Hernández, integrantes de un colectivo que en Guerrero apoya las aspiraciones de Marichuy, quien es oriunda del estado de Chiapas, piden garantías a las autoridades federales y estatales para que esa visita se realice sin incidentes que pueden ser lamentables. El jueves por la mañana María de Jesús iniciará sus actividades en la comunidad de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, y por la tarde se espera que sostenga un diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Para el viernes arribará al campamento “Enrique Rodríguez” en el municipio de Marquelia y por la tarde estará en la cabecera municipal de Xochistlahuaca, en la región de la Costa Chica. Para el 27 de enero se prevé que haya un descanso en sus actividades y el domingo 28 se reunirá con habitantes de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, así como con fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias....... MAURICIO González Razo y Zulma Carvajal Salgado se registraron el lunes como precandidatos del PRD a la presidencia municipal de Iguala. (El domingo lo había hecho Oscar Díaz Bello). De la misma forma, se registraron Lázaro Mazón Alonso y Salomón Beltrán Barrera para la diputación local por el Distrito 22......... ZULMA Figueroa Abúndez forma parte de la planilla (como aspirante a primera regidora) que presentó Oscar Díaz Bello en su registro como precandidato del PRD a la presidencia municipal de Iguala. Zulma es una destacada maestra que militó en algún tiempo en el PAN, pero que está más identificada con la sociedad civil........ SIMPLE pregunta (guardando las proporciones): Si cayó el entonces alcalde de Iguala por la desaparición de 43 jóvenes, ¿por qué no cae el de Chilpancingo por la desaparición de 7?........ PUNTO.