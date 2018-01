Encuentran desmembrada y cocinada a mujer en Taxco

Taxco, Gro., Enero 23.- Este lunes fue hallado en la ciudad de Taxco el cuerpo desmembrado de una mujer; varias partes estaban cocinadas y otras semicongeladas en el interior de un refrigerador de un centro botanero.

Por este hecho la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación encaminada a conocer las condiciones en que se generó el asesinato de esta mujer que había sido reportada como desaparecida en Taxco desde el pasado 13 de enero.

Vía comunicado, la Fiscalía Regional Norte, con sede en Taxco de Alarcón dio a conocer algunos detalles relacionados con la localización de cadáver de la joven Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad.

Sobre el asunto se integró la carpeta de investigación 12050410300022150118, el hallazgo se registró en la Calle Tercera de Guadalupe, barrio de Los Adobes, en la cabecera municipal de Taxco.

De acuerdo con la Policía Ministerial, los restos de la señora Aguilar Romero se encontraron dentro de un local de tres metros de ancho, cuya entrada está cubierta con un portón sin razón social, el cual estaba habilitado como centro botanero, propiedad de César Gómez Arciniega.

El establecimiento tiene una longitud de cinco metros, tiene sillas y mesas blancas, al fondo una parrilla de tres quemadores.

Sobre la parrilla se encontró una olla de peltre en cuyo interior estaban los brazos y piernas cocidas de la víctima.

En el suelo del local, cerca de la parrilla estaba una bolsa negra que contenía la pelvis ya cocida, dentro de un refrigerador estaba el resto del cuerpo semicongelado.

Al lugar llegó la señora María de los Ángeles Romero Mazón, ella sostuvo que los restos correspondían a su hija Magdalena Aguilar Romero, quien tenía 25 años de edad y estaba divorciada de César Gómez Arciniega.

La madre de la víctima señaló al propietario del botanero como probable autor material del asesinato y descuartizamiento.

La mujer relató a la policía que el pasado sábado 13 de enero, Magdalena salió de su casa, ubicada en privada de La Pascua número 3, en el Barrio de los Jales, de la mima ciudad, alrededor de las 08:30 horas.

Dijo a su familia que daría una consulta particular en el centro de salud de la localidad.

A las 17:30 horas Magdalena se comunicó con su madre, ella le dijo que pasaría a recoger a sus hijos con su ex pareja, César Gómez Arciniega y que se verían más tarde en la iglesia.

Ese día se conmemoraba el cabo del año de la abuela de Magdalena, ella no llegó a los servicios religiosos y desde esa fecha ya no tuvo comunicación con su familia.

La madre del ex esposo confirmó que Magdalena estuvo en su casa hasta las 22:00 horas del sábado, pero indicó que se retiró sin llevarse a sus hijos.

Los restos encontrados en el botanero de los Arciniega ya están en poder del Servicio Médico Forense (Semefo), en las próximas horas serán reclamados por su familia.