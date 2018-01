Palabrerío

La cultura es la sustancia de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura sólo podrá aspirar a tener migajas de sus gobernantes.

La clase media actual olvida pronto a quiénes llevó al poder, y por ello no les exige que cumplan con sus obligaciones constitucionales, votan y después vuelven a ser un pueblo dormido, para continuar como miembros sin personalidad de la sociedad que pierde su esencia sin un objetivo colectivo.

El simplemente existir sin objetivos trascendentes, comienza a ser la ideología de la clase media joven, y la inmediatez de la diversión frívola su quehacer cotidiano. Su Dios es el consumo, y su iglesia cualquier tienda de conveniencia.

En la actualidad la honradez, la lealtad y la solidaridad, son valores que ya casi nadie conoce. El pueblo, abotagado de egoísmo individual, tambaleándose en su triste realidad no sabe qué hacer con su vida, no tiene objetivos, no tiene ideales, todo se lo facilita el gobierno a través de los programas asistenciales, así que, ¿para qué luchar?, ¿para qué esforzarse?, ¿para qué trabajar, ¿para qué estudiar? Se le está entregando al pueblo un pez, que aunque pequeño le mata el hambre, pero no se le enseña a pescar, porque entonces dejaría de depender de quienes controlan al país y disponen del erario como si fuera su capital personal.

El pueblo inculto, sin principios trascendentes ni reglas morales profundas, está enfermo de egoísmo, de individualidad y ambición por lo efímero, y con ello está garantizada su mediocridad.

Para salvarse necesita la cultura, porque ésta es fundamental para una transformación social, porque a través de la cultura percibimos al mundo y determinamos la forma como nos relacionamos con nuestros semejantes, y nos da la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad generosa, que es la mejor herramienta para poner en práctica una sana convivencia en la comunidad.

Contrario a esto está la enajenación a través de los medios de información, en donde se nos inculcan denigrantes estereotipos de nosotros mismos, con recursos sofisticados o burdos nos domestican para aceptar a los políticos como mesías de un bienestar social que nunca nos pertenecerá, y en la administración pública a profesionales del robo disfrazado de legalidad.

En la escuela agobian a los alumnos con el implacable ejemplo del conformismo, y en la familia la irresponsabilidad con los hijos y el alcoholismo, mientras que en la vida cotidiana nos abruma el valemadrismo, el insulto y la burla, y en las relaciones amorosas la traición y el huso desechable de la pareja.

Por eso es necesario acercarse al pueblo con humildad, con sinceridad, estimulando su sensibilidad hacia los aspectos trascendentes de la vida con literatura, música y teatro, a través de la sabiduría de hombres y mujeres que han sido un ejemplo de lucha por su libertad y autonomía en un marco de ética irreductible, porque la cultura sirve fundamentalmente para sensibilizarnos, para hacernos más humanistas y generosos.

Así que con un pueblo sin cultura hay que tener cuidado, porque de esa manera sólo será una bestia aturdida que embestirá contra todo, hasta contra su propia estirpe sin saber por qué razón.

EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS la he buscado sin encontrarla, recorrí tenazmente los sitios en donde alguna vez estuvimos, recordé cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio, cada movimiento; deteniéndome en cada rincón oscuro en donde la intimidad se trastocaba en algo más allá de la concupiscencia.

Recordé sus detalles sutiles que abolían la exactitud de su geografía, para encontrar la eterna transformación que fecundaba siempre asombros nuevos, matices en constante movimiento, inmersos en un fluir sin más horizonte que nuestra propia cordura, y al no poder beber de su presencia, no tuve más remedio que seguir con su recuerdo. Llegó la noche y me marché hacia mi cuarto de contemplación, en donde me esperaba el vacío de su ausencia y el peso de un marasmo que parece eterno.

