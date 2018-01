Paso firme a semifinales

Iguala, Gro., Enero 23.- La semifinal de la categoría Juvenil “B” tiene entre sus invitados a los conjuntos de Tamarindos y Tuzos Iguala, ambos se verán las caras en esta ronda en la que buscan afanosamente seguir caminando en el torneo luego de un duro peregrinar.

En los cuartos de final la escuadra “tamarindera” hizo un trabajo efectivo contra Internacional para imponerse 4-0; los “interistas” aguantaron por muchos lapsos del encuentro pero finalmente cedieron ante un rival que aprovechó bien sus opciones de gol. Tuzos Iguala por su parte, se tuvo que emplear a fondo para sacarle la victoria a Real Acatempan, en el tiempo regular todo terminó con empate a uno, pero en la tanda de tiros penales el conjunto “naranja” fue más efectivo y se impuso 5-4.

TAMARINDOS A SEMIS CON UN PÓKER

En el desarrollo del encuentro Internacional salió decidido a hacer daño y generó algunas opciones que fueron bien contenidas por la defensiva “tamarindera”; en el primer tiempo pese a generar llegadas de gol ambos conjuntos no lograron llegar a su objetivo.

En el segundo tiempo todo empezó a cambiar para el conjunto de los “interistas” con el 1-0 que les hizo Axel Alemán al minuto 50, a partir de este momento todo cambió y los “tamarinderos” finiquitaron la serie, Pablo Dirzo al 57 anotó en propia puerta, pero la debacle se acrecentó más cuando al minuto 69, el mismo Alemán puso el 3-0 y el gol que finiquitó la serie fue de Luis Rendón al 73 de tiempo corrido.

TUZOS TAMBIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO

El duelo entre Tuzos Iguala y Real Acatempan desde un inicio fue intenso, la intención de llevarse la victoria provocó que no se dieran tregua en cada llegada al área y tras una serie de avisos, fue el conjunto de Tuzos el que logró abrir el marcador con el tanto de Obiel Zamilpa al minuto 27.

Para el segundo tiempo la escuadra de Real Acatempan se lanzó con todo al frente y logró su objetivo al minuto 52, Pedro Campos de tiro penal puso el 1-1 que le dio emoción al duelo, pero en el resto del encuentro pese a que hubo llegadas de peligro ya no lograron hacerse daño.

La serie de tiros penales fue necesaria para definir a otro de los semifinalistas y a la hora de patear fue la escuadra de Tuzos Iguala la que fue más certera para liquidar la serie en 5-4.