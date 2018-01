Crónicas del sur

“Entre todas las criaturas que se arrastran y respiran sobre la tierra, no hay ninguna más desdichada que el hombre”: Homero

Con una ola de violencia que crece y crece todos los días en Guerrero como la espuma, inició formalmente la segunda etapa de la fiesta electoral; el (pre) registro y (pre) campañas de los suspirantes a diputados para los tres próximos años. La efervescencia política y la historia llegaron puntuales como todo llega a su tiempo en la búsqueda del poder por el poder.

Ahí están ya listos los aspirantes a diputados y diputadas poniendo sus mejores caras; besos, abrazos, risas de amistad y “nobleza”.

Los presidente municipales algunos, no todos, quieren ser diputado y, diputados quieren ser presidentes para seguir obteniendo el fuero, amén de que muchos otros suspirantes ya dentro de la nómina del gobierno del estado, como ejemplo la señora Alicia Zamora Villalva, Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Guerrero, quién se registró para competir como diputada local por el distrito 25 de Chilapa”.

Que bien, ojala y todos ganen y sean felices disque sirviendo a la gente “a quienes se deben”. La pelea por la simiente no será nada fácil, será una campaña muy reñida, competida. Por supuesto que todos tienen el derecho de competir y ganar aún sea con las mismas mentiras y engaños de siempre, la gente ya no cree a los partidos políticos y la mal llamada clase política esta desacreditada y devaluada, unos con justa razón y otros sin deberla, sin embargo, sí hay aún mucho políticos honestos y de excelente resultados, no todo hiede.

Sin embargo, por el bien de ellos y del pueblo, deben dejar a lado las agresiones verbales y físicas de lado entre candidatos, equipo y seguidores para evitar problemas serios como efusión de sangre. Deben hablar con verdad y no con lodo y ofensas. Que sean sinceros y que le digan a la gente como vamos a salir del atolladero que nos metieran; inseguridad, desempleo y mala economía que azota al estado de Guerrero “que digan como lo van hacer para resolver el problema con leyes”.

Que las campañas políticas por toda la amplia geografía de Guerrero, sea la fiesta de la democracia con alegría y nobles intenciones para que esto no se convierta más en un infierno, pues ahora no solo los ciudadanos estamos en medio del fuego cruzado, sino son también lo políticos están en la mira del caos y la confrontación.

Y cuando la hora cero y la jornada electoral llegue el día primero de julio próximo, que los ciudadanos vayan a las urnas a votar en paz, no antes de haber reflexionado con madurez a quién le van a entregar el sufragio.

Que la gente del pueblo sea consiente y que entienda que tiene obligación moral y ciudadana en acudir a las urnas “que reciba todas las dadivas que los políticos ofrecen a cambio del voto, pero que al momento de depositar el voto sea para el que le tengan más confianza.

Por supuesto que el gobernador Héctor Astudillo Flores se va a jugar parte de su futuro político en este proceso electoral, ojala y que gane y que como primer priísta de Guerrero, elija a los mejores candidatos, mujeres y hombres para obtener “carro completo” y para que no le abollen más el mando a medio camino.

Así pues, este es solo el (pre) registro, nadie está seguro llegar a la contienda electoral, de aquí al día del registro oficial pueden ocurrir muchos cambios aún en la conformación de candidatos rumbo a la próxima 62 Legislatura Local. Más en fin, lo hecho está hecho y cada quién va en busca de su propio destino para bien o para mal.

EL PAPA FRANCISCO CONDENA LA CORRUPCIÓN

En su último acto público en Perú, el papa alzó la voz contra la corrupción y denunció las ciudades en las periferias pobladas con ‘sobrantes humanos’

