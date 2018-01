Patrulla de papel

Durante semanas, los del Think Tank, vivimos inmersos en esa discusión, más, al encontrar la respuesta a la pregunta que nos tuvo casi en un dialelo, solo atinamos a echar la espalda hacia atrás y arquear las cejas.

Y es que, la respuesta encontrada generó rechazo al actual “Sistema Político que dicta el quehacer policiaco en los Estados y Municipios”, pero antes de hacer exégesis de tal respuesta hablemos de la pregunta que provocó esa reacción.

Y, la pregunta fue -para un Gobernador o un Alcalde ¿la inseguridad pública realmente es un problema?

En una definición sacada de la escuela de Carlos Matus encontramos que -un problema es- la discrepancia entre “el ser” y “el deber ser” que una persona considera como evitable y al mismo tiempo inaceptable. Para que un problema sea calificado como tal, debe ser por naturaleza evitable y todo lo que es evitable implica que tiene solución.

Si un problema no es evitable o no tiene solución, no es un problema, en todo caso sería un estado de las cosas que son inaceptables y que tenemos que convivir con él porque no se puede resolver-.

Preguntamos también a un abogado y ese lacónicamente nos respondió -un problema es...Cuestión que se plantea para resolver datos desconocidos a partir de datos conocidos-. Así entonces, respondiendo la “pregunta” que da origen a este “Patrullamiento” habremos de usar los raseros arriba mostrados. Y decimos -el “deber ser” de un Gobernador es ver por la Seguridad de sus gobernados pero el “ser” del territorio y la población que gobierna vive una situación “inevitable” de inseguridad por ello el gobernante además de que decide “beneficiarse de eso (de la inseguridad) busca la forma para él no ser afectado.. ¿y cómo lo hace? aumentando sus marcos de seguridad personal y “pactando” con quien tenga que pactar. (?)

Tenemos claro que, en México, una importante cantidad de Gobernadores y Alcaldes, en sus espacios no ven el tema de la inseguridad como un problema, lejos de ello, ven eso como una importante oportunidad de “negocio personal” y, cuando a escuchan los reclamos simplemente batean el asunto (que no problema) hasta el centro del país o, si es necesario, al “entorno internacional” -la inseguridad es un problema no solo de Guerrero, es un asunto nacional- e incluso hay quien agregó a lo dicho -este año tuvimos un muerto menos que el año pasado-. Otra respuesta -Morelos no es el único lugar con ese tema, el mundo se ha vuelto más violento-. Concluyo. Ha quedado largo que para los entes políticos del Gobierno en México la inseguridad NO es problema.

En el corto plazo el discurso aumentará pero la praxis oficial en ese tema seguirá igual. Escenarios?... en todos la política estará aún por encima del Estado de Derecho, el Poder Judicial vive muy cómodo así. Pero...

La prospectiva encuentra una luz al final del túnel, la inercia en la búsqueda de la justicia no le dejará otra al sistema. Un Presidente de México logrará poner al Derecho por encima de la Política. (Solo esperemos que eso sea pronto).

Último patrullaje.- La Ley de Seguridad Interior está causando prurito en la piel del corrupto Sistema Político de este país. Ahora surgen ya acciones que pretenden secuestrar la letra de esos 34 artículos. Cosa nada más de estar atentos.

Balazo al aire. Queda claro de quién es -el problema-.

Greguería.- El pensador de Rodín es un ajedrecista al que le robaron el tablero.

Oximoron.- Problema sin causa.

Hayku. ¿Delfín cargando Hadas? ¿Mi elefante cargará alguna vez príncipes?