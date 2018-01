Pacificador incómodo

El obispo Salvador Rangel Mendoza, sorprendió a la opinión pública guerrerense cuando irrumpió en el escenario justificando el cultivo de amapola por el olvido en que están las comunidades y proponiendo dialogar con los grupos delincuenciales para atenuar la violencia y abonar un ambiente de paz. ¿Quién con quién, qué y cómo hacerlo? Fueron algunas interrogantes en el imaginario. La respuesta no tardó en llegar. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, que en campaña ofertó orden y paz, de manera respetuosa pero firme, estableció: “con los delincuentes no se dialoga, se aplica la ley”.

Fue solamente el inicio. No de un debate al que pudiera cuestionarse de intromisión desafortunada o protagonismo simple, sino de expresiones de congruencia en la misión del religioso. Aprovechando la acción de trabajadores de la comunicación, pasó de la propuesta de diálogo a la denuncia. Acusó colusión de autoridades con grupos de la delincuencia. Por supuesto, los desencuentros mediáticos han sido inevitables. Descalificaciones y exhortos fueron puntuales proviniendo, entre otros y sobre todo, del Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar. Cuestión que confirma el funcionario en la carta que publicó Proceso en la sección Palabra de lector y empezó a circular ayer 21 de enero. Sin embargo, las palabras de monseñor Rangel trascienden e incomodan al poder porque refieren una realidad que duele. Recientemente con motivo de la ordenación de 8 sacerdotes en Chilapa señaló: “Guerrero huele a muerte”. Por demás, lamentó se derramen lágrimas y exista mucho miedo y sentimiento de rencor y venganza. Merced a “la inseguridad la muerte ronda por nuestras calles y caminos de la entidad”; y clama: Queremos paz y no violencia. ¿Habría quien discrepe del prelado? ¿Alguien podría decir que inventa y exagera?

Salvador Rangel casi coincidió en tiempo con Héctor Astudillo al asumir funciones. Al frente de la diócesis en agosto del 2015 uno y el otro dos meses después como primer mandatario. Es un franciscano con experiencia en zonas de conflicto. De 1993 a 1999 realizó labores de pacificación en Tierra Santa, en los territorios palestinos ocupados por Israel: “Estuve entre muertes, bombardeos, explosiones de minas personales, ataques aéreos y demás atrocidades que una guerra implica”; narró en entrevista al corresponsal de Proceso, Rodrigo Vera. Precisamente tomando en cuenta esa experiencia de pacificador, el Papa Francisco lo envió a Guerrero como obispo de Chilapa-Chilpancingo; y apenas en diciembre, lo nombró también ‘administrador apostólico’ de Ciudad Altamirano, ante el peligro que corría la vida de Maximino Martínez, obispo de aquel lugar en la Tierra Caliente.

En su labor de pacificación, está siguiendo el modelo del episcopado colombiano. En los llamados “centros escucha”, espacios parroquiales abiertos en el año 2014, dan atención espiritual, psicológica y jurídica a las víctimas de la violencia con equipos de sacerdotes, psicólogos, abogados y laicos. En el 2016, avanzaron con la apertura de “escuelas del perdón”, en las cuales reúnen a víctimas con los victimarios para llegar a la reconciliación. Seguramente, por el contacto y la experiencia en el ejercicio, surgió la propuesta de diálogo con las bandas criminales. Planteamiento que disgustó y desaprobó de inmediato el gobernador: “no debe dialogarse con quienes están absolutamente fuera de la ley”. Postura coincidente y fortalecida por el presidente Peña Nieto que, hace ocho días, al inaugurar las instalaciones del 79 Batallón de Infantería en Tecalitlán, Jalisco, declaró: “para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes; no puede haber borrón y cuenta nueva, porque dejar hacer y dejar pasar a los criminales significa fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Pues sí. El gran problema es que no hay seguridad y tampoco justicia.

El obispo Rangel Mendoza, seguirá siendo incómodo porque, basado en datos que le aportan posiblemente víctimas de la violencia, continuará sosteniendo que hay colusión. Incluso dice “me siento más seguro cuando salgo a la sierra o la montaña que cuando estoy cerca de los políticos”. Señalamiento, sin duda, nada agradable a personajes que la gente identifica como tal. Y la incomodidad será mayor ahora que ha manifestado total coincidencia con la propuesta de amnistía formulada por Andrés Manuel López Obrador. Dimensiona y valora que el precandidato de Morena, haya dicho: “No descartamos el perdón. Se debe perdonar si están de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”. Sobre todo, considera importante, que lo haya hecho en Quechultenango; lugar ubicado en la zona centro donde “todos los días hay asesinatos por más Ejército, Marina y fuerzas policiacas que se metan”… “Seguimos siendo estado puntero en cuestión de delincuencia”. Otra vez, ¿habría alguien con sensatez que lo desmienta?

El Lic. Florencio Salazar Adame, en su carta, manifiesta preocupación por la integridad física del prelado y “la más amplia disposición gubernamental para ser instrumento de paz, reconciliación y esperanza para todos los guerrerenses”. Buenos conceptos. Sin embargo, 27 meses a nivel estatal y más de cinco años a nivel federal demuestran falta de eficacia y congruencia.