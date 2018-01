Se mantienen en la cima

Internacional y Ruffo Figueroa volvieron a ganar en 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Enero 22.- El campeón Internacional y el conjunto de la Ruffo Figueroa se mantienen de líderes en el torneo de Clausura 2018 al ganar su tercer encuentro consecutivo en la jornada dominical de la Primera Fuerza de la Liga Amateur de Iguala.

La escuadra del Internacional por diferencia de goles supera a los "rufianos", con los cual los de la “marabunta roja” son dueños del primer escalón dejando abajo a la Ruffo Figueroa, ambos equipos en las tres jornadas que van han ganado sus respectivos encuentros.

El actual monarca del futbol igualteco, Internacional venció 2-1 al Furia Iguala que se reforzó para este torneo pero no puede sumar puntos y ahora perdió con un equipo de oficio que lleva tres victorias consecutivas en lo que va del campeonato.

Por otra parte, la oncena de la Ruffo Figueroa sumó tres unidades más en este torneo al doblegar en su casa al Reforma que dejó todo en la cancha, pero a los chamacos no les alcanzó en este partido y cayeron 6-4 con los "rufianos" que llegaron a nueve puntos.

Mientras tanto, Municipal ya logró su segundo triunfo del torneo al vencer 5-0 al conjunto de Uda Dukla, los "tecolotes" no pueden alzar el vuelo y están en el fondo de la tabla de posiciones.