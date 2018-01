Una final muy complicada...

El DT de San Juan, Said Dirzo y los jugadores Eduardo Jiménez, Ismael Fernández y Christopher Varela le adjudican la obtención del título al trabajo en equipo

Iguala, Gro., Enero 22.- Culminada la final de la categoría Juvenil “A”, los protagonistas de la cuarta corona para el conjunto de San Juan se despidieron con el objetivo cumplido luego de jugar 5 finales de las cuales en 4 de ellas salieron con el brazo en alto. Said Dirzo, Eduardo Jiménez, Christopher Varela e Ismael Fernández hablaron sobre la obtención de la última estrella de la cual aseguraron fue la más complicada.

NOS VAMOS DEJANDO GRAN JERARQUÍA: DT SAID DIRZO

“La final fue difícil, te imaginas ir ganando 3-0 y te empatan después, en el transcurso del segundo tiempo mejoramos, nos fuimos al frente pero después nos volvieron a empatar, en el tiempo extra sacamos la casta y se nos dio el gol del campeonato, agradezco a Dios por esta oportunidad de dirigir a un equipo grande como San Juan, nos vamos dejando gran jerarquía, le dedico el campeonato a mi hermano Aldo, a mi familia y claro a mi novia que me ha estado apoyando en las buenas y en las malas”.

GRACIAS AL TRABAJO DE EQUIPO SE NOS DIERON LAS COSAS: CHRISTOPHER VARELA

“Sabíamos que era una final difícil, así se juegan, con todo, nos sorprendieron pero supimos aprovechar el mal momento, la calidad de nuestros jugadores fue fundamental para darle la vuelta, en el tiempo extra funcionaron los cambios en la media cancha, gracias al trabajo en equipo se dieron las cosas y ya somos tetracampeones, agradezco a Dios y al apoyo de mi familia y a los compañeros la obtención del campeonato”.

NOS CONCENTRAMOS PARA DEFENDER EL MARCADOR: ISMAEL FERNÁNDEZ

“Fue un duelo complicado la verdad, estábamos con la ilusión del campeonato y se nos dio en el tiempo extra, nos concentramos en el resto para defender el marcador y se nos dio el tetracampeonato, este título va dedicado a toda la porra del San Juan, a veces fallamos pero hoy cumplimos, a mi familia y a la directiva que siempre nos apoyó”.

FUE FUNDAMENTA TOCAR LA PELOTA LUEGO DE IRNOS AL FRENTE: EDUARDO JIMÉNEZ

“Esta final fue muy sufrida, íbamos con el marcador a nuestro favor y por poco se nos va, en el medio tiempo nos dijeron concéntrense y cerramos bien, en tiempos extra nos sale el resultado, fue fundamental tocar el balón luego de que nos fuimos adelante para poder manejar el duelo y ser campeones, este encuentro se lo dedico a mi familia y alguien que está en el cielo (tío) que siempre me ha cuidado”.