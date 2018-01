Objetivo cumplido

San Juan es tetracampeón de la categoría Juvenil "A"; en una noche para recordar, los "rayados" se imponen 5-4 a Preventivos en tiempos extra

Iguala, Gro., Enero 22.- La noche del sábado 20 de enero quedó marcada para la historia de San Juan como una de las mejores en todo se peregrinar dentro del futbol igualteco, la gran final de Juvenil “A” le tenía preparada una titulación emocionante luego de medirse a una escuadra de Preventivos que se entregó al máximo tras ir perdiendo 3-0 y al final de 100 minutos de partido el conjunto “rayado” logró su cuarta estrella consecutiva al ganar 5-4.

Tras este resultado el conjunto dirigido por Said Dirzo cierra un ciclo de éxitos al acumular 5 finales de las cuales ganó 4 consecutivas y terminó con un invicto de 25 partidos en liguilla, además de lograr esta marca iguala también lo hecho por las escuadras de Campo Agrícola y Unión Iguala años atrás.

SORPRENDEN CON UNA PALOMITA

En el arranque del duelo la escuadra de San Juan logró ser más efectivo al ataque, esta situación la dejó reflejada con el 1-0 que convirtió Ronaldo Román luego de anticiparse a la defensiva en el corazón del área chica, éste no lo pensó dos veces y en un centro a modo se aventó de “palomita” para mandar la pelota al fondo en apenas 6 minutos de juego.

CONTRA LAS CUERDAS

Pese a que Preventivos tenía la pelota en su poder no lograba hacer daño en la meta de su rival, los “rayados” como todo depredador esperaban a su presa y en una jugada dentro del área, Jose Lara bajó un centro para generarse un espacio y con un tiro fuerte y abajo logró vencer la meta de Carlos Mena y decretar el 2-0 que se gestó al minuto 19.

El momento de descontrol llegó para la escuadra de Preventivos cuando al minuto 21, San Juan tuvo pegada para anotar el 3-0 que hizo efectivo Rubén Ayala, este gol se gestó luego de que Yair Peña recuperara por el centro un intento de salida de su rival, levantó la cabeza y le filtró la pelota para que tocara por un lado y dejó celebrando a la porra “sanjuaneña”.

METAMORFOSIS EN PREVENTIVOS

Para el arranque del segundo tiempo los “guardianes” salieron con todo y tuvieron su mejor momento, al minuto 42 Ricardo Lozano con potente disparo de afuera del área colocó el 1-3; el agobio de estos se mantuvo y el gol podía olerse tras una serie de avisos, así que la segunda anotación hizo acto de presencia hasta el minuto 51 luego de que se decretara una falta que cobró de gran forma el mismo Lozano quien ya había ponía las cosas 2-3.

El júbilo llegó para los “guardianes” cuando al minuto 56, el capitán Ricardo Antúnez recibió una pelota retrasada, la cual con ojo clínico midió bien su golpeo para ponerla lejos del meta Aldair quien siguió con la mirada el trayecto de la pelota hacia sus redes y decretarse el 3-3 que le ponía clímax a la batalla.

DOS MINUTOS DE LOCURA

Las pulsaciones a más de cien se mantuvieron en el encuentro con goles de buena manufactura, primero fue la escuadra de los “rayados” la que logró el 4-3 que les devolvía la confianza, este gol se escribió luego de un centro largo al área que remató con certeza Eduardo Jiménez al minuto 58, pero el gusto por tomar la ventaja duró poco y un minuto después, Genaro Antúnez se volvió a hacer presente con otra anotación luego de un tiro cruzado para el 4-4.

EL CAMPEÓN SACÓ SU EXPERIENCIA

En el resto del duelo las llegadas de gol se mantuvieron pero los guardametas de ambos conjuntos se encargaron de alejar el peligro con buenas intervenciones y en el último minuto del encuentro San Juan tuvo la oportunidad de liquidar el duelo pero un defensor llegó a tiempo para alejar el peligro.

Para el tiempo extra parecía que Preventivos tomaría las riendas del encuentro, ya que se le veía mejor fondo físico, esta situación no fue así y los “rayados” tomaron la batuta dándole circulación a la pelota y sobre todo generando llegadas de peligro que en dos ocasiones tocaron la puerta pero no llegaron a su objetivo.

Al tercer intentó los dirigidos por Said Dirzo ya no perdonaron y al minuto 87, Rubén Ayala tomó la pelota en los linderos del área, como pudo se dio un espacio para sacar un tiro cruzado que terminó en las redes de su rival para decretarse el 5-4 con el cual comenzaban a gestar el título.

SAN JUAN ES TETRACAMPEÓN

Tras esta anotación San Juan manejó las acciones, le dio rotación a la pelota y sobre todo alejaba lo más lejos posible la pelota de su área y pasado los 100 minutos de partido llegó el silbatazo final que metió a los del “barrio bravo” entre los mejores de la historia de Juvenil “A” al consumarse el tetracampeonato luego de torneos donde fueron protagonistas.